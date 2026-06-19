Tras los rumores, confirmaron que Jorge Messi recibe tratamiento médico

La familia de Jorge Messi confirmó que el padre del capitán argentino atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo seguimiento médico. También cuestionó las especulaciones difundidas en las últimas horas y pidió respeto por la privacidad durante su recuperación.

La familia de Jorge Messi emitió este jueves un comunicado oficial para confirmar que el padre y representante de Lionel Messi atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo tratamiento médico. El mensaje también incluyó un fuerte reclamo por la difusión de rumores y especulaciones sobre su estado, al tiempo que pidió respeto por la privacidad familiar.

«En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», señalaron los familiares, sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre el centro asistencial en el que recibe atención.

El comunicado fue difundido luego de que en las últimas horas circularan distintas versiones acerca de la salud de Jorge Messi, situación que generó preocupación tanto en el entorno del capitán de la Selección argentina como entre los seguidores de la familia.

«Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar», indicaron.

Además, remarcaron que únicamente el círculo íntimo cuenta con información certera sobre la situación médica y solicitaron que no se tomen como válidas versiones difundidas por terceros.

«Solo su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz», agregaron.

En el mismo texto, la familia pidió «responsabilidad, prudencia y humanidad» al abordar el tema y recordó que la salud de una persona no debería convertirse en objeto de especulación pública.

El comunicado concluyó con un agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y con un pedido expreso de preservar la intimidad durante el proceso de recuperación. También anticipó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la familia.

La situación había cobrado notoriedad luego del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras la victoria por 3-0 ante Argelia, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado durante el festejo de uno de sus goles y posteriormente admitió que atravesaba «días complicados» por motivos ajenos al fútbol.

«Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo», expresó el capitán argentino al finalizar el encuentro, declaraciones que alimentaron las versiones sobre un problema personal o familiar.

Con la confirmación oficial de que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, la familia buscó poner fin a las especulaciones y concentrar la atención en su recuperación, evitando la difusión de información no corroborada.