Luzu quedó en el centro de la polémica por una información errónea

Nico Occhiato pidió disculpas luego de que Florencia Peña anunciara erróneamente la muerte de Jorge Messi en Luzu TV. La familia del padre de Lionel Messi desmintió la versión, confirmó que atraviesa un problema de salud y reclamó respeto por su privacidad.

Una fuerte polémica sacudió al canal de streaming Luzu TV luego de que Florencia Peña anunciara al aire la falsa muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. Tras la repercusión del episodio y la posterior desmentida de la familia Messi, el fundador de la señal, Nico Occhiato, pidió disculpas públicas y calificó lo ocurrido como un «error inadmisible».

A través de sus redes sociales, Occhiato manifestó su malestar por la difusión de una información que no había sido debidamente verificada y aseguró que ese tipo de prácticas no representan los valores periodísticos ni comunicacionales que busca sostener el canal.

«Me indigna como a todos ustedes», expresó el conductor y empresario, quien además remarcó que está en desacuerdo con la manera en que se manejó la noticia. También anticipó que habrá una «sanción contundente» para los responsables de la situación, aunque no brindó detalles sobre las medidas que podrían adoptarse.

La controversia comenzó cuando Florencia Peña, durante una transmisión en vivo, anunció como cierta la muerte de Jorge Messi. «No quiero darle una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi», afirmó al aire. Instantes después, la conductora reconoció que la información no había sido chequeada correctamente y pidió disculpas por el error.

El episodio generó una rápida reacción en redes sociales y alimentó una ola de especulaciones sobre el estado de salud del padre del futbolista. Sin embargo, horas más tarde, la familia Messi emitió un comunicado oficial para aclarar la situación.

En el mensaje, los familiares confirmaron que Jorge Messi atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, pero desmintieron categóricamente las versiones sobre su fallecimiento.

«En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», indicaron.

La familia también expresó su «profundo malestar» por la difusión de rumores y cuestionó la falta de sensibilidad con la que algunos sectores abordaron una situación que calificaron como «estrictamente privada y familiar».

Además, pidió que cualquier información sobre el estado de salud de Jorge Messi provenga únicamente de los canales oficiales de la familia y reclamó «responsabilidad, prudencia y humanidad» al momento de tratar el tema.

La situación cobró aún más relevancia porque se produjo en medio del Mundial 2026 y pocos días después de que Lionel Messi se mostrara visiblemente emocionado durante el triunfo de Argentina ante Argelia. Tras ese partido, el futbolista había reconocido que atravesaba «días complicados» por cuestiones personales ajenas a lo deportivo.

El episodio reabrió el debate sobre la verificación de la información en los medios digitales y plataformas de streaming, especialmente cuando se trata de noticias sensibles vinculadas a la salud o la vida privada de personas públicas.