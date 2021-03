Por Alejo Pombo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrirá mañana el Hospital Español tras haberlo clausurado por el incumplimiento de varias normas de seguridad, situación que había generado un cruce con la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien advirtió el impacto que podría tener la medida sobre los afiliados de esa obra social que se atienden en el centro médico del barrio de Monserrat.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el hospital este lunes por la noche tras haber detectado graves fallas de seguridad como falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseer registro ni mantenimiento de las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos y falta de mantenimiento y registro de 12 ascensores y montacargas y termotanques, según trascendió.

La AGC consideró que «más del 70 por ciento del edificio no estaba en condiciones de funcionar» y además advirtió sobre la presencia de tres tanques de gasoil de 25 litros cada uno en uno de los subsuelos, lo cual representa un grave peligro de incendio.

El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, remarcó que la AGC realizó la inspección este lunes y actuó por pedido de la Justicia.

La situación volvió a tensar la relación entre el mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta y la Nación, que viene arrastrando disputas por otros temas, como la quita de coparticipación de la Ciudad.

En ese marco, Volnovich señaló que la Dirección Ejecutiva de PAMI «activó un operativo para continuar garantizando la atención médica de las personas afiliadas que se atienden en el Hospital Español ante la clausura de dicho centro de salud por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

Además, la dirigente de La Cámpora remarcó que podría iniciar «acciones legales para reabrir el centenario instituto» médico, que está ubicado en la Avenida Belgrano al 2900, fue inaugurado en 1852, y consta de once pisos y dos subsuelos.

Volnovich recordó que el Hospital Español atiende a 71 mil personas afiliadas y es el mayor centro de derivación de pacientes Covid de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires.

El subdirector del PAMI, Martín Rodríguez, publicó en un tuit que un duro mensaje contra Rodríguez Larreta, que luego fue replicado por el presidente Alberto Fernández.

«En una semana, en medio de la pandemia, Larreta aglomeró miles de adultos mayores en el Luna Park y ahora a cientos de pacientes acá. La falta de sensibilidad es total. No podemos salir del asombro. ¿Qué le pasa a Larreta con las personas mayores?», se quejó Rodríguez en el posteo, retuiteado por Fernández.

Finalmente, este martes los integrantes del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de PAMI junto a autoridades del Hospital Español mantuvieron una reunión con autoridades de la AGC, con el objetivo de llegar a un acuerdo para levantar la repentina clausura que el Gobierno porteño dispuso.

La reunión tuvo lugar pasado el mediodía en la sede la AGC, donde las partes acordaron la presentación de un plan de trabajo ante un controlador designado, y la Ciudad se comprometió a levantar la clausura provisoria del hospital este miércoles 17 de marzo.

Rodríguez Larreta se había desligado de la medida, dijo que la decisión correspondió a un organismo independiente de su Gobierno y remarcó que no va a «usar los temas de salud para la discusión política».

«Fue una decisión técnica producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar y de control. La agencia de control funciona de forma independiente, no tengo injerencia en esas decisiones de control. No voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con la política. Tenemos que ser muy prudentes y no voy a hacer de la salud una discusión política», aseguró el mandatario porteño en declaraciones radiales.

Por su parte, Felipe Miguel señaló que «el Hospital Español se encuentra en condiciones muy graves» y que la situación «significaba un riesgo para la gente, pacientes, médicos, enfermeros y trabajadores».