Toto: Un nene de 3 años que es el único con ese nombre en Argentina

Un niño de General Roca, Río Negro, fue registrado con el nombre “Toto”, que lo convierte en único en Argentina. Según el Renaper, solo había un antecedente en 1937, ya fallecido. Sus padres, artistas y docentes, eligieron el apodo como nombre definitivo tras varias discusiones y hoy su hijo se convirtió en el único en vida con esa identidad.

Por Alejo Pombo

Elegir el nombre de un hijo nunca es tarea sencilla. Tradiciones, gustos personales y originalidad suelen cruzarse en el proceso. En Argentina, donde conviven raíces europeas, indígenas e inmigración reciente, los registros del Renaper muestran más de 29.000 nombres únicos en la historia.

En 2022, en General Roca, nació Toto Epifanio Lorca, hijo de Luciana Lorca y Ezequiel Epifanio. Ambos artistas y docentes, optaron por un apodo que iba a ser solo cariñoso, pero terminó en el acta de nacimiento.

La empleada del Registro Civil los consultó varias veces si estaban seguros y hasta sugirió un segundo nombre, pero los padres respondieron firmes: “No, es Toto”.

📍 El único en argentina

El Renaper confirmó que solo existía un antecedente: Toto González, nacido en Misiones en 1937 y ya fallecido. Así, el pequeño rionegrino se convirtió en el único en vida con ese nombre en el país.

Hoy, Toto tiene 3 años y medio, es inquieto, gracioso y fanático de Boca y Deportivo Roca. Según sus padres, canta la marcha peronista en el jardín o incluso en aeropuertos, ya que la escucha en playlists familiares.

📍 El marco legal

En Argentina, la Ley de Nombre de las Personas y el Código Civil y Comercial establecen límites:

Se permiten hasta tres prenombres.

No se aceptan nombres extravagantes o ridículos.

Los hermanos no pueden compartir el mismo nombre si ambos están vivos.

📍 El significado de “toto”

El nombre tiene múltiples orígenes: en Italia es un diminutivo de Antonio o Salvatore, mientras que en algunas culturas africanas y polinesias significa “niño” o “pequeño”. También se lo asocia con fuerza y liderazgo.