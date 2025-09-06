Colapinto sorprendió en Monza y terminó 14° en la práctica libre

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró una gran actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Con una vuelta de 1:20,034, quedó a solo 703 milésimas del líder Lando Norris (McLaren) y superó a su compañero Pierre Gasly.

Por Alejo Pombo

Franco Colapinto dejó atrás el mal resultado del viernes y mostró una gran mejora en la tercera práctica libre disputada en el Autódromo de Monza. El argentino finalizó 14° con un tiempo de 1:20,034, quedando a menos de un segundo del británico Lando Norris, quien fue el más rápido de la sesión.

El piloto de Alpine comenzó girando con neumáticos duros, probando ritmo de carrera con el monoplaza cargado de combustible. En ese tramo logró mantenerse competitivo pese a que el compuesto era el más lento de la gama.

Sobre el cierre, Colapinto montó neumáticos blandos y simuló vueltas de clasificación, donde consiguió su mejor tiempo. Con esa vuelta, no solo se acercó a los punteros, sino que además superó por 213 milésimas a su compañero Pierre Gasly, quien terminó 18°, confirmando el buen rendimiento del argentino.

La sesión fue extremadamente pareja, con los 20 pilotos encerrados en menos de un segundo, lo que anticipa una clasificación muy ajustada. Norris lideró con apenas 21 milésimas de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari), seguido por Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

La clasificación del GP de Italia en el “Templo de la velocidad” de Monza se pondrá en marcha a las 11:00.