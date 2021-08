Por Alejo Pombo

La frase de la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que «en el peronismo siempre se garchó», generó una polémica con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, además de críticas por parte de la oposición.

El funcionario del gobernador Axel Kicillof no solo criticó a la precandidata oficialista sino que también apuntó contra su parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por haber dicho que «Suiza es más tranquilo (que Argentina), pero más aburrido».

Tanto Tolosa Paz como Frederic generaron críticas de Berni, pero también de la precandidata a diputada de la Ciudad de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, del postulante de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert y, en el caso de la ministra de Seguridad, también del embajador de Suiza.

«Los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar», sostuvo Tolosa Paz en una entrevista descontracturada con los humoristas Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi.

En ese contexto, la postulante oficialista reivindicó el «goce» y el «disfrute» como una parte importante de la vida y remarcó que el Gobierno busca «la felicidad de un pueblo».

«Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una Patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así», afirmó la dirigente entre risas propias y de los entrevistadores.

En este sentido sostuvo que «es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce» y agregó: «Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos», señaló Tolosa Paz, quien auguró que para septiembre habrá «inmunidad para todos y para todas» contra el coronavirus.

«En el peronismo siempre se garchó», concluyó la precandidata a diputada nacional, una frase que no le cayó bien a Berni, un funcionario acostumbrado a discutir públicamente con los miembros de la misma fuerza política.

El ministro de Seguridad bonaerense señaló: «No sé por qué Tolosa Paz dice lo que dice. Yo soy peronista y para nosotros el engrandecimiento de la Patria pasa por el trabajo, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social».

En declaraciones radiales, Berni disparó: «Si no hay equidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz».

El funcionario bonaerense también cuestionó a Frederic y afirmó: «Recién escuchaba decir que en Suiza no hay nada que hacer. Si a usted le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada para hacer, me parece que está viendo otro canal».

«La imprudencia de las palabras es más que un acto fallido: es la incomprensión del país que se pretende gobernar», criticó el ministro de Seguridad de la Provincia.

Por su parte, Vidal tampoco dejó pasar ninguno de los dos comentarios y, en primer lugar, apuntó a Tolosa Paz: «¿Creen que los van a votar así? Que de su sexualidad se ocupen ellos. Ocupémonos de darles trabajo, de que tengan la mejor educación, de que puedan alquilar».

En una entrevista con el programa «Alguien tiene que decirlo» que conduce Eduardo Feinmann, la precandidata de la coalición opositora afirmó: «No sé si recorren la calles, realmente pareciera que viven en un mundo paralelo».

Luego, criticó a Frederic al considerar que su comentario «denota que no conoce cómo se vive en el Conurbano» y agregó: «Imaginar que los familiares de víctimas de homicidios pueden pensar que lo que les pasó es divertido es no conocer, y vivir otra realidad. Confirman que son parte de una casta política que no vive como el resto de los ciudadanos».

En una línea similar se expresó Espert: «Le propongo que venga sin custodia para ver qué tan divertido es. Le pido, como político recién iniciado, que dejen de burlarse, de boludear, de faltarle el respeto y escupirle en la cara a la gente, como hace Frederic».

En diálogo con Hola Chiche, el programa que conduce Chiche Gelblung en AM550, el referente liberal pidió al presidente Alberto Fernández que remueva de su cargo a la titular de la cartera policial.

«Le diría al Presidente que eche ya a Frederic, porque la gente se siente muy boludeada por el kirchnerismo y también por Juntos por el Cambio. Acá hay una sola oposición y somos nosotros», manifestó.

La respuesta más inesperada a la ministra de Seguridad, en cambio, fue la del embajador suizo en la Argentina, Heinrich Schellenberg, quien le envió una dedicatoria por la red social Twitter.

«El aburrido de Federer», señaló el diplomático en la publicación, donde incluyó un video que promociona a Suiza como destino turístico: la pieza publicitaria está protagonizada nada más y nada menos que por el reconocido actor Robert De Niro y por la leyenda tenística Roger Federer.