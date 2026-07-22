Terror en Uruguay: emboscaron un micro argentino con tiros en la ruta

Un micro con hinchas de Tigre fue atacado a balazos durante el regreso desde Uruguay luego de la goleada ante Nacional por la Copa Sudamericana. Un simpatizante argentino resultó herido y la Policía investiga una posible emboscada.

Lo que debía ser una noche de festejo para los hinchas de Tigre terminó en una situación de extrema violencia. Un micro que trasladaba simpatizantes argentinos fue atacado a balazos durante el regreso desde Montevideo, luego de la goleada del equipo de Victoria por 3-0 ante Nacional por la Copa Sudamericana.

El ataque ocurrió sobre la ruta 1 y Cibils, cuando parte de la delegación de hinchas emprendía el regreso hacia Colonia para cruzar nuevamente a la Argentina. Según la información preliminar, uno de los 15 micros de la empresa Flecha Bus que trasladaban a más de 2.000 simpatizantes fue interceptado por un grupo de violentos vinculados al club uruguayo.

Los agresores efectuaron al menos 10 disparos contra el vehículo, que transportaba familias y grupos de hinchas que habían viajado para acompañar al equipo en el partido internacional.

Como consecuencia del ataque, un simpatizante argentino recibió un impacto de bala en un brazo y fue trasladado al Hospital del Cerro. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro.

El episodio generó preocupación entre los organismos de seguridad uruguayos, que analizan las circunstancias del ataque y buscan identificar a los responsables. Por la cantidad de disparos efectuados, no se descarta que puedan aparecer nuevos afectados.

Dirigentes de Nacional se acercaron hasta el lugar para colaborar con los hinchas argentinos que quedaron detenidos al costado de la ruta tras el ataque.

La jornada había comenzado de la mejor manera para Tigre. El equipo dirigido por su cuerpo técnico consiguió una contundente victoria como visitante en el Gran Parque Central y sus hinchas celebraron una actuación histórica en el certamen continental.

Sin embargo, el regreso hacia la Argentina transformó la alegría deportiva en una noche de tensión, con un ataque armado que volvió a poner bajo la lupa la violencia alrededor del fútbol sudamericano.