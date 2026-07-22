YPF modifica sus acciones automáticamente y busca sumar más inversores

YPF realizará desde agosto un split de acciones que multiplicará por diez la cantidad de títulos de cada accionista. La operación será automática, no cambiará el valor de las inversiones y busca facilitar el acceso de nuevos inversores al mercado.

YPF implementará desde el martes 4 de agosto un cambio en la estructura de sus acciones que modificará automáticamente la composición de las carteras de todos sus accionistas. La petrolera realizará un split accionario, una operación que multiplicará por diez la cantidad de títulos en circulación sin alterar el valor total de las tenencias.

La medida establece que por cada acción de YPF que posea un inversor recibirá nueve acciones adicionales, por lo que pasará a contar con diez títulos en lugar de uno. En paralelo, el valor nominal de cada acción bajará de $10 a $1.

«Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía», destacó el presidente de la empresa, Horacio Marín.

Desde la compañía explicaron que la operación será automática y que los accionistas no deberán realizar ningún trámite. Los nuevos títulos serán acreditados directamente en las cuentas correspondientes registradas en la Caja de Valores.

El objetivo de la estrategia es reducir el precio unitario de la acción en el mercado local para facilitar el ingreso de nuevos inversores y aumentar la liquidez del papel. La compañía aclaró que la modificación no representa un cambio en el patrimonio de los accionistas ni en los derechos asociados a sus acciones.

Con la operación, el valor de cotización individual de la acción de YPF pasará de aproximadamente $80.500 a $8.050, aunque la participación económica de cada accionista permanecerá exactamente igual.

La decisión responde a una evaluación del directorio de la empresa, que consideraba elevado el precio nominal de la acción frente a otras compañías que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre ellas se encuentran Central Puerto, Edenor, Metrogas, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur y Transener.

Además del split, YPF trabaja en una nueva herramienta digital que permitirá comprar acciones de la compañía directamente desde su aplicación oficial. La iniciativa apunta a ampliar el acceso al mercado de capitales y sumar potenciales inversores dentro de su ecosistema de usuarios.

Desde la empresa también señalaron que la medida busca reducir barreras de entrada para pequeños inversores y desalentar posibles maniobras de fraude vinculadas a la compraventa informal de acciones.