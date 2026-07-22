Jubilada transfirió millones tras creer que salía con Kevin Costner

Una jubilada de General Madariaga denunció que fue engañada por una persona que se hizo pasar por Kevin Costner. Durante meses transfirió más de $3 millones tras creer que mantenía una relación con el actor. La Justicia investiga la identidad del estafador.

Una jubilada de 70 años de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa luego de transferir más de $3 millones a una persona que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner. La mujer creyó durante varios meses que mantenía una relación sentimental con el supuesto artista, quien incluso le prometió una vida juntos en California.

El contacto comenzó en mayo a través de TikTok y luego continuó mediante la aplicación de mensajería Zangi. Según la denuncia, el estafador construyó un vínculo de confianza con mensajes frecuentes y promesas de un futuro en común.

Durante la conversación, el falso Costner intentó convencer a la mujer de vender su vivienda en General Madariaga para mudarse a Estados Unidos. La propuesta incluía la compra de una nueva propiedad en Santa Marta, California, donde supuestamente comenzarían una nueva etapa.

Aunque la víctima no llegó a vender su casa, sí realizó varias transferencias de dinero. El estafador le habría solicitado fondos para obtener un supuesto carnet de socia y otros trámites vinculados a la falsa relación.

Las sospechas aparecieron cuando la mujer encontró comentarios de otros usuarios en redes sociales que advertían sobre posibles engaños realizados desde el mismo perfil. Al revisar la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero, descubrió que estaba registrada en la Ciudad de Buenos Aires y que no tenía ninguna relación con el actor de Hollywood.

Tras confirmar la maniobra, la jubilada realizó la denuncia y la Justicia inició una investigación para identificar al responsable. Los investigadores analizan las cuentas bancarias utilizadas y los perfiles digitales desde donde se produjo el contacto.

El fiscal Walter Mércuri confirmó que la causa continúa en etapa investigativa y señaló que podría haber más víctimas del mismo esquema. «Todavía estamos trabajando para establecer quién está detrás de la maniobra», explicó el funcionario.

El caso se suma a una serie de estafas conocidas como «romance scam», en las que delincuentes crean vínculos afectivos falsos a través de internet para obtener dinero o información personal de sus víctimas.