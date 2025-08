Terremoto en Rusia y alerta de tsunami en Japón, Estados Unidos y toda la costa del pacífico

Por Alejo Pombo

Un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península rusa de Kamchatka a las 11.24 hora local, desatando una serie de alertas de tsunami en más de una decena de países. El evento, ocurrido a 21 km de profundidad, es el más violento desde el sismo de Japón en 2011 y el sexto más fuerte desde que se tienen registros.

A las pocas horas, se detectaron olas de hasta cinco metros en la costa rusa de Severo-Kurilsk, que fue declarada en estado de emergencia. Japón, Hawái, Filipinas, Indonesia, China, Chile, Perú, Ecuador, México, Colombia y la costa oeste de Estados Unidos activaron sus sistemas de evacuación costera. Se suspendieron clases, cerraron puertos, y se interrumpieron vuelos hacia Hawái por prevención.

En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ordenó evacuar el borde costero desde Arica hasta Los Lagos, y alertó a Isla de Pascua. En Perú, se cerraron 65 puertos y se alertó sobre olas de hasta 2,31 metros. Ecuador evacuó las playas de Galápagos y México emitió un aviso por aumento del nivel del mar.

En paralelo al sismo, el volcán Kliuchevskoi, en el extremo oriental de Rusia, entró en erupción con flujos de lava y explosiones visibles, aunque el Servicio Geofísico ruso no lo vinculó directamente al terremoto.

Más de 1,9 millones de personas fueron evacuadas en Japón, especialmente en regiones como Hokkaido, donde las primeras olas llegaron con menor intensidad de lo previsto. En Rusia, un hospital captó en video cómo médicos continuaban una operación quirúrgica durante el temblor.

El Servicio Geológico de EE.UU. reportó que en las horas posteriores se registraron más de 50 réplicas de magnitud superior a 5. La alerta de tsunami fue moderada en algunos lugares, pero se mantiene la vigilancia en casi todo el anillo del Pacífico.

HNL Alert: 08:16 PM 07-29-2025 – HNL Alert: Tsunami Warning 8:15PM UPDATE – Take Action NOW! Tsunami waves are currently impacting Hawaii. Info: https://t.co/YRpptHbSzb Remain outside evacuation zones. Map at https://t.co/fl1PGwu7TZ. https://t.co/z72fh63vu7 pic.twitter.com/SBO9CeV4JC

— Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) July 30, 2025