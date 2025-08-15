Europa en alerta: incendios forestales duplican el promedio histórico y septiembre traerá calor extremo

En lo que va del año, los incendios forestales en Europa ya arrasaron más del doble de superficie que el promedio de las últimas dos décadas. El calor extremo y la sequía anticipan un septiembre crítico, con temperaturas que podrían superar los 40 °C. Autoridades advierten que el riesgo será “muy extremo” en gran parte del continente.

Por María Cruz*

La temporada de incendios forestales en Europa está rompiendo récords preocupantes: 439.568 hectáreas devastadas desde enero, más del doble del promedio registrado en los últimos 19 años, según datos del Centro de Investigación Conjunta (JRC) de la Comisión Europea.

El informe contabiliza incendios de más de 30 hectáreas, detectados por el Servicio de Gestión de Emergencias Copérnico. En lo que va de 2025, se registraron 1.628 de estos siniestros, frente a los 1.089 del mismo período del año pasado, con emisiones estimadas en 14,11 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La alerta es máxima: el pronóstico del índice meteorológico de incendios para los próximos días señala condiciones “de extremas a muy extremas” en gran parte del continente, especialmente en la península ibérica, Francia, Balcanes, Grecia, Rumania, Bulgaria, Austria y Hungría. Incluso regiones habitualmente menos afectadas, como Suecia, Noruega y Finlandia, se encuentran en riesgo por la persistente falta de lluvias.

Las proyecciones para septiembre agravan la preocupación. Se esperan temperaturas muy por encima de lo normal, con picos superiores a 40 °C en Francia, el norte de Italia y Hungría, acompañadas de precipitaciones por debajo del promedio en gran parte del sur y centro de Europa. Este cóctel meteorológico anticipa un cierre de temporada complicado y de alto riesgo para los ecosistemas y las comunidades afectadas.