Telecom deberá ceder 6 millones de clientes o perderá la operación

El Gobierno nacional condicionó la compra de Telefónica por parte de Telecom y exigió una fuerte desinversión para evitar una posición dominante en el mercado. La compañía deberá ceder 6 millones de clientes móviles, devolver espectro y resignar usuarios de internet fija para obtener la aprobación definitiva.

El Gobierno nacional condicionó la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom y advirtió que la operación sólo podrá concretarse si la compañía controlada por el Grupo Clarín cumple una serie de exigencias destinadas a evitar una concentración excesiva del mercado. Entre ellas, deberá desprenderse de 6 millones de usuarios de telefonía móvil y devolver parte del espectro radioeléctrico.

La decisión fue comunicada por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Según el organismo, las condiciones buscan impedir la conformación de una posición dominante en el sector de las telecomunicaciones y garantizar la libre competencia en beneficio de los usuarios.

El principal requisito impuesto a Telecom consiste en la cesión de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. La transferencia deberá realizarse a favor de un nuevo competidor y abarcará usuarios distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región Norte y la región Sur del país.

Además, la empresa deberá garantizar durante dos años el acceso del nuevo operador a infraestructura, espectro radioeléctrico, sistemas y condiciones de interconexión, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio mientras desarrolla su propia red.

Otro de los puntos centrales de la resolución es la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida incluye una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional y otras devoluciones en zonas donde la concentración resultante de la operación sea más elevada.

En el segmento de internet fija, Telecom también deberá desprenderse de clientes en aquellas localidades donde, tras la adquisición, su participación de mercado supere el 50%. La exigencia apunta a preservar condiciones de competencia en regiones donde la integración de ambas compañías podría generar una posición predominante.

La compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom fue anunciada en febrero de 2025 por un monto de 1.245 millones de dólares. Desde entonces, el proceso estuvo marcado por objeciones del Gobierno, que advirtió sobre el riesgo de que la empresa resultante concentrara más del 60% de la telefonía móvil, cerca del 70% de la telefonía fija y hasta el 80% del servicio de internet residencial en algunas zonas del país.

De acuerdo con el Ejecutivo, las condiciones impuestas permitirán reducir significativamente el nivel de concentración previsto inicialmente. El Gobierno sostiene que, una vez ejecutadas las desinversiones, la participación del grupo resultante rondará el 50% de los servicios de telecomunicaciones en lugar del 70% estimado originalmente.

Telecom, por su parte, considera que las exigencias oficiales son excesivas. Según trascendió, la empresa había propuesto una desinversión menor, que incluía la cesión de aproximadamente 3 millones de usuarios móviles y una cantidad más reducida de clientes de banda ancha fija.

La resolución abre una nueva etapa en una de las operaciones empresariales más relevantes de los últimos años en Argentina, cuyo desenlace podría redefinir el mapa competitivo del mercado de telecomunicaciones.