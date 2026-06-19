Scaloni recibe una buena noticia: mejora Tagliafico

Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de una lesión en el sóleo y podría reaparecer en la segunda fecha del Mundial 2026. El lateral es evaluado diariamente por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que no quiere apurar su regreso pese al buen debut de la Selección argentina.

La Selección argentina recibió una señal positiva de cara a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le impidió estar en el debut frente a Argelia y podría volver a estar disponible para enfrentar a Austria.

El lateral izquierdo continúa trabajando de manera diferenciada bajo la supervisión del cuerpo médico y será evaluado día a día para determinar si puede regresar a la convocatoria de Lionel Scaloni. La respuesta física del defensor en los últimos entrenamientos generó optimismo dentro de la delegación argentina.

Tagliafico se perdió el estreno mundialista, en el que la Albiceleste goleó 3-0 a Argelia con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles. En su ausencia, Facundo Medina ocupó el sector izquierdo de la defensa y cumplió una correcta tarea en una noche sin sobresaltos para el conjunto nacional.

La recuperación del futbolista es seguida de cerca por el cuerpo técnico, que considera al ex Independiente una pieza importante dentro del esquema argentino. Su experiencia en competencias internacionales y su presencia habitual en el ciclo de Scaloni lo convierten en una alternativa de peso para afrontar los partidos decisivos del torneo.

Sin embargo, la prioridad es evitar una recaída. Con la tranquilidad que otorgan los tres puntos obtenidos en el debut, el cuerpo técnico no tiene previsto acelerar los tiempos de recuperación y aguardará hasta último momento para tomar una decisión.

Argentina lidera el Grupo J tras la victoria sobre Argelia y buscará dar un paso clave hacia la clasificación a la próxima ronda cuando enfrente a Austria. Un nuevo triunfo dejaría al equipo muy cerca de asegurar su lugar en la fase eliminatoria del Mundial.

En caso de que Tagliafico no llegue en condiciones óptimas, Scaloni cuenta con variantes para cubrir el lateral izquierdo. Facundo Medina aparece nuevamente como la principal opción después de haber respondido de buena manera en el estreno mundialista.

La evolución del defensor durante los próximos entrenamientos será determinante para conocer si puede reaparecer ante Austria o si su regreso quedará postergado para la última fecha de la fase de grupos.