SpaceX posterga el viaje al Planeta Rojo para priorizar la Luna

Elon Musk redefinió el cronograma de SpaceX al cancelar la misión a Marte prevista para fines de este año. Presionada por la NASA para cumplir con el programa lunar Artemis II, la compañía focalizará sus recursos en un vuelo no tripulado a la Luna en marzo de 2027, postergando la conquista marciana hasta al menos 2028 por el cierre de las ventanas astronómicas.

Por Alejo Pombo

La conquista de Marte deberá esperar, al menos, dos años más. En un giro estratégico dictado por los compromisos contractuales y la realidad presupuestaria, la empresa SpaceX ha decidido cancelar su misión al planeta rojo programada para finales de este año. La firma de Elon Musk ha optado por dejar pasar la ventana de lanzamiento de 2026 —un alineamiento planetario que ocurre cada 26 meses— para concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo más cercano y urgente: la Luna.

La decisión responde a la creciente presión de la NASA. La agencia espacial estadounidense, que contrató a SpaceX para el ambicioso programa Artemis II, ha expresado su preocupación por las demoras en el desarrollo de la nave Starship. Sean Duffy, ex administrador de la agencia, advirtió meses atrás que la compañía necesitaba demostrar avances concretos si quería mantener su rol protagónico en el regreso del hombre a la superficie lunar.

Para responder a estas exigencias, SpaceX presentó un «camino simplificado» que prioriza la operatividad sobre la ambición. El nuevo plan contempla un vuelo no tripulado al satélite natural para marzo de 2027. Antes de esa fecha, la compañía deberá superar desafíos técnicos críticos: realizar lanzamientos frecuentes de su megacohete Starship y demostrar que posee la tecnología necesaria para reabastecer combustible en plena órbita, un requisito indispensable para misiones de larga duración.

Al renunciar a la ventana de 2026, Elon Musk pospone indefinidamente su sueño de enviar cinco naves Starships a Marte en el corto plazo. Debido a la mecánica orbital que rige el sistema solar, el próximo intento viable para alcanzar el planeta rojo no se producirá hasta finales de 2028 o principios de 2029. Por ahora, la prioridad de SpaceX no es la colonización de nuevos mundos, sino garantizar que su tecnología cumpla con los estándares de seguridad que la NASA requiere para volver a pisar suelo lunar.