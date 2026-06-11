Sorpresa en Hollywood: Ariana Grande volvió a separarse

Ariana Grande y Ethan Slater terminaron su relación tras casi dos años juntos. Según medios internacionales, la ruptura ocurrió hace varios meses y se dio en términos amistosos, mientras la cantante se concentra en el lanzamiento de su nuevo álbum.

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande se separó de Ethan Slater, con quien mantenía una relación desde 2023 tras conocerse durante el rodaje de Wicked. Según revelaron medios internacionales, la ruptura ocurrió hace varios meses y se produjo en buenos términos.

La información fue difundida inicialmente por la revista People, que citó fuentes cercanas a la expareja. De acuerdo con ese testimonio, ambos decidieron poner fin al vínculo luego de un período de reflexión y continúan manteniendo una relación amistosa.

“Se dieron todo su tiempo, lo contemplaron con cuidado y decidieron seguir caminos distintos”, señaló una fuente cercana a los artistas. También aseguró que la separación se manejó de manera privada y que ninguno de los dos buscó exponer públicamente la situación.

Mientras atraviesa esta nueva etapa personal, Ariana Grande se encuentra enfocada en su carrera musical. La artista prepara el lanzamiento de su próximo álbum de estudio previsto para el 31 de julio y atraviesa un buen presente en plataformas y rankings internacionales.

Uno de los adelantos del disco, “Hate That I Made You Love Me”, alcanzó recientemente el primer puesto del ranking Billboard Hot 100 en Estados Unidos, consolidando el regreso musical de la cantante tras el éxito obtenido con Wicked.

La relación entre Grande y Slater había sido confirmada públicamente en septiembre de 2023, luego de que fueran vistos juntos en un parque temático de Disney. El romance comenzó durante el rodaje de Wicked, donde ella interpretó a Glinda y él formó parte del elenco principal.

En los últimos meses ya habían circulado versiones sobre un posible distanciamiento. Las especulaciones crecieron después de que Slater evitara responder preguntas sobre la cantante en entrevistas promocionales relacionadas con la película.

La historia sentimental de Ariana Grande volvió a ocupar la atención mediática debido a que la oficialización del noviazgo con Slater se produjo poco después de su divorcio de Dalton Gomez, con quien se había casado en 2021.

Por el momento, ninguno de los dos artistas realizó declaraciones públicas sobre la ruptura, aunque allegados aseguran que ambos mantienen una relación cordial y continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.