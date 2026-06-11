La Justicia confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez

La Justicia tucumana confirmó el sobreseimiento de los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual. El tribunal concluyó que las pruebas reunidas acreditaron un encuentro consentido y rechazó reabrir la causa.

La Justicia de Tucumán confirmó este miércoles el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín en la causa por presunto abuso sexual iniciada por una joven tucumana tras un hecho ocurrido en 2024 en un hotel de la capital provincial.

La resolución fue dictada por el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, que ratificó el fallo emitido en diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid y rechazó los planteos de la querella para reabrir la investigación.

En el fallo, la jueza Patricia del Valle Carugatti sostuvo que las pruebas reunidas durante el proceso permitieron acreditar la existencia de un encuentro sexual entre las partes, aunque concluyó que no hubo delito. Según la resolución judicial, se trató de “un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”.

Para llegar a esa conclusión, el tribunal analizó pericias psicológicas, testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y evidencia digital extraída de teléfonos celulares incorporados a la causa.

Entre los elementos valorados aparecen mensajes y audios enviados por la denunciante a personas de su entorno antes, durante y después del episodio investigado. También se tuvieron en cuenta registros audiovisuales del hotel donde ocurrieron los hechos.

Según el fallo, las imágenes muestran a la joven retirándose del lugar sin signos visibles de alteración. Además, los estudios médicos practicados durante la investigación no detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual.

La resolución judicial también señaló que las pruebas biológicas obtenidas resultaron compatibles con una relación consentida, uno de los argumentos centrales para confirmar el cierre definitivo de la causa en esta instancia.

La querella había cuestionado especialmente la validez de las pericias informáticas realizadas sobre teléfonos celulares de testigos y pidió la nulidad de esas actuaciones al considerar que se vulneraron garantías vinculadas a la privacidad y al debido proceso.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación rechazó esos planteos y confirmó el sobreseimiento de los cuatro futbolistas. Pese a la decisión, la denunciante aún tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Tucumán y eventualmente acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El caso tuvo fuerte repercusión pública desde que se conoció la denuncia en 2024 y provocó la separación de los jugadores del plantel profesional de Vélez mientras avanzaba la investigación judicial.