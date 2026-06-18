Sin lugar en el nuevo proyecto, Cavani se despide del Xeneize

Edinson Cavani acordó la rescisión de su contrato con Boca y dejará el club seis meses antes de lo previsto. Sin lugar en el proyecto del nuevo entrenador y tras un largo período afectado por lesiones, el delantero uruguayo buscará continuar su carrera fuera del Xeneize.

Edinson Cavani dejará de ser jugador de Boca Juniors. El delantero uruguayo alcanzó un acuerdo con la dirigencia para rescindir de manera anticipada su contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de 2026, y pondrá fin a una etapa marcada por las lesiones, las expectativas incumplidas y la falta de continuidad en sus últimos meses en el club.

La decisión se produjo tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Según trascendió, el nuevo técnico le comunicó al experimentado atacante que no sería tenido en cuenta para el proyecto deportivo de cara al segundo semestre, situación que aceleró las negociaciones para concretar su salida.

Cavani había arribado a Boca a mediados de 2023 como una de las incorporaciones más resonantes de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme. Su llegada generó una enorme expectativa entre los hinchas y se convirtió rápidamente en uno de los referentes del plantel.

Durante su paso por el club disputó 81 partidos oficiales y convirtió 23 goles. Además, fue una pieza importante en la campaña que llevó al Xeneize a la final de la Copa Libertadores 2023, en la que cayó ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Sin embargo, el tramo final de su ciclo estuvo condicionado por reiterados problemas físicos. En 2026 apenas pudo disputar dos encuentros oficiales: los empates sin goles frente a Platense y Racing, ambos en febrero.

La lesión que más complicó su presente fue una hernia de disco lumbar que le provocó una compresión nerviosa y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Aunque sobre el cierre del semestre había mostrado una evolución favorable, sufrió una nueva recaída que postergó su regreso.

Para intentar resolver definitivamente el problema físico, el delantero inició un tratamiento específico con la expectativa de volver a entrenarse con normalidad en las próximas semanas. No obstante, la decisión técnica de no contar con él terminó inclinando la balanza hacia una desvinculación anticipada.

De acuerdo con distintas versiones cercanas a la negociación, el atacante resignará el cobro de los meses restantes de contrato como parte del entendimiento alcanzado con la institución.

La salida marca el cierre de una etapa sin títulos para el exgoleador de la selección uruguaya, que llegó a Boca tras una extensa y destacada trayectoria internacional en clubes de primer nivel como el Paris Saint-Germain, el Manchester United y el Napoli.

A sus 39 años, Cavani no tendría previsto retirarse de la actividad profesional. Mientras continúa con la recuperación de su lesión, ya comenzaron a surgir versiones sobre un posible regreso al fútbol uruguayo. Entre las alternativas aparece Danubio Fútbol Club, la institución donde inició su carrera antes de dar el salto al fútbol europeo.