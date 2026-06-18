La causa por el femicidio de Agostina suma una acusación explosiva

Una ex trabajadora de un bar mencionado en la causa declaró ante la Justicia y comprometió a Soledad Andreani, pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La testigo aseguró que la mujer conocía y participaba de actividades ilegales que se desarrollaban en el lugar.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, sumó este miércoles un nuevo elemento de relevancia judicial. Una testigo considerada clave por la fiscalía declaró ante la Justicia y vinculó a Soledad Andreani, pareja del principal acusado, con presuntas actividades ilegales que se desarrollaban en un bar frecuentado por integrantes del entorno investigado.

La declaración fue incorporada a la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón y podría convertirse en una pieza importante para reconstruir los vínculos entre los imputados y el contexto en el que se movían antes del crimen.

La mujer, cuya identidad permanece reservada y fue identificada bajo el nombre ficticio de «Carla», aseguró haber trabajado entre 2020 y 2023 en el bar Wachitas, un establecimiento mencionado en reiteradas oportunidades durante la investigación.

Según su testimonio, Andreani tenía un papel activo dentro del local y conocía las actividades que allí se desarrollaban. La testigo cuestionó además declaraciones previas de la acusada, quien habría manifestado desconocer determinados aspectos de la vida de su pareja.

«Está mintiendo, porque decía que no sabía con quién se había metido», sostuvo durante su declaración ante la fiscalía.

La mujer afirmó que Andreani participaba en tareas administrativas del establecimiento y aseguró que en el lugar se realizaban actividades vinculadas a la explotación sexual y la comercialización de estupefacientes. No obstante, esas afirmaciones forman parte de un testimonio que deberá ser corroborado por la investigación judicial.

Respecto de Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso del femicidio, la testigo indicó que frecuentaba ambientes relacionados con la prostitución y sostuvo que mantenía contacto habitual con personas vinculadas a ese circuito.

Sin embargo, también aclaró que no puede asegurar haberlo visto personalmente dentro del local ni identificar de manera fehaciente a los clientes que asistían al establecimiento.

Durante su declaración, relató además que decidió alejarse del bar luego de negarse a participar en una presunta maniobra para drogar a un cliente antes de un encuentro privado. Según explicó, ese episodio marcó la ruptura definitiva con las personas que administraban el lugar.

La causa tiene actualmente tres detenidos. Además de Barrelier y Andreani, permanece arrestado Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento.

El expediente busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en un descampado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba a fines de mayo. Desde entonces, la investigación avanzó con múltiples allanamientos, peritajes y declaraciones testimoniales destinadas a reconstruir los hechos.

Los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados y establecer si existieron más personas involucradas en el crimen.