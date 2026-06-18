Juli Savioli pidió empatía en medio del duelo por Gaspi

Juli Savioli respondió a quienes cuestionaron su tristeza por la muerte de Gaspi y aseguró que “cada uno duela a su forma”. La influencer criticó los juicios en redes sociales, pidió más empatía y sostuvo que “se está perdiendo todo lo humano”.

La influencer Juli Savioli publicó un extenso descargo en redes sociales para responder a las críticas que recibió tras despedir públicamente a Gaspar «Gaspi» Prim Díaz, el youtuber fallecido el pasado 14 de junio en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. En medio del dolor por la pérdida, cuestionó los comentarios que ponen en duda su tristeza y reclamó mayor empatía frente a los procesos de duelo.

La polémica surgió luego de que usuarios viralizaran antiguos fragmentos de entrevistas humorísticas en las que Savioli realizaba comentarios críticos sobre su expareja. A partir de esas imágenes, la creadora de contenido recibió numerosos cuestionamientos en redes sociales tras expresar públicamente su pesar por la muerte del influencer.

«Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona», manifestó la joven en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Durante su descargo, sostuvo que gran parte de los juicios que recibe se basan en contenidos descontextualizados o en apariciones mediáticas cuyo objetivo era generar entretenimiento.

«La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas. Lo que uno muestra en redes sociales es apenas una parte mínima de la vida», afirmó.

Savioli remarcó que cada persona atraviesa el duelo de manera diferente y explicó que la muerte de Gaspi tuvo un fuerte impacto emocional en su vida. Ambos mantuvieron una relación sentimental que se hizo pública en 2022 y que finalizó tiempo después, aunque ella aseguró que el vínculo dejó una huella profunda en su historia personal.

«Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida», expresó.

La influencer también anticipó que continuará con sus actividades habituales en redes sociales, pese a las críticas. Según explicó, la creación de contenido forma parte de su rutina y representa una forma de mantener el contacto con su comunidad durante este difícil momento.

En la parte final de su mensaje, hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto de los comentarios en internet y pidió recuperar la empatía en las relaciones humanas.

«Abracen su vida, pregúntense cómo están y pregúntenle al resto cómo está. Se está perdiendo todo lo humano», sostuvo.

Las declaraciones llegan pocos días después de que Savioli compartiera varios mensajes de despedida dedicados a Gaspi. En esas publicaciones, reconoció que le costaba asimilar la noticia y describió las sensaciones de angustia y vacío que experimentó tras conocer la muerte del creador de contenido.

La muerte de Gaspi continúa generando conmoción entre seguidores, familiares y colegas del mundo digital. En las últimas horas, además, la familia del joven debió desmentir falsas colectas que circulaban en redes sociales para financiar la repatriación de sus restos desde Brasil.