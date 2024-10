Shakira agotó la Preventa Fans en tiempo récord para su show en Buenos Aires

Por Alejo Pombo

La superestrella internacional Shakira anunció la semana pasada su esperado regreso a Argentina, como parte de una extensa gira por Latinoamérica. La cantante se presentará el próximo 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en un show producido por Fenix Entertainment que promete ser mucho más que un concierto, ofreciendo una experiencia que trasciende la música.

El tour, titulado “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, visitará países como Argentina, Chile, Brasil, México y Perú, este último no incluido en su gira anterior. Además, Shakira volverá a escenarios en los que no ha actuado en mucho tiempo, como su ciudad natal Barranquilla, donde no se presenta desde hace 19 años.

Hoy, la cantante hizo historia al agotar en solo 40 minutos las entradas para la Preventa Fans en Argentina. Mañana, 9 de octubre, comenzará la Preventa Santander Select Visa a través de entradauno.com a las 10 a.m., disponible por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada esta preventa, se abrirá la Preventa Santander Visa y, luego, la venta general con todos los medios de pago.

La gira es un homenaje a la música de Shakira, inspirada en su álbum «Las Mujeres Ya No Lloran», y está enfocada en transmitir un mensaje de empoderamiento y fortaleza. Shakira promete un espectáculo innovador, con la más alta tecnología, éxitos de siempre, canciones nuevas y sorpresas. Busca conectar con fans de todas las generaciones, en una celebración de la resistencia personal y el renacimiento tras las adversidades.

Además, Shakira lanzó recientemente su nuevo single, “Soltera”, un himno de afrobeats que celebra el poder femenino. El video musical, grabado en LIV Miami, contará con la participación de Winnie Harlow, Anitta, Danna y Lele Pons, y se lanzará próximamente. Este lanzamiento llega tras las 3 nominaciones de Shakira a los Latin GRAMMYs, en categorías como Álbum del Año y Canción del Año.

Fechas de la gira en Latinoamérica: