Sergio Massa afirma su independencia y detalla propuestas económicas

Por Gabriel Rodríguez

En una entrevista reciente con TN, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó su compromiso con la independencia en la toma de decisiones y abordó diversas propuestas económicas en caso de resultar victorioso en el balotaje.

Autonomía y Compromiso Ciudadano

Massa fue claro al afirmar: «Nadie seriamente piensa que alguien me puede manejar en la Argentina, ni Cristina ni nadie». Enfatizó que su guía será el contrato firmado con los ciudadanos basado en sus compromisos de campaña. «A mí me va a manejar el contrato que yo firme con los ciudadanos sobre la base de a qué me comprometí en la campaña y sobre la idea de poner lo mejor de mí», declaró.

Propuestas Económicas y Control de la Inflación

En relación con la economía, Massa prometió la «derrota de la inflación en 2024» si llega a la presidencia. Detalló planes para lograrlo, centrándose en la recuperación de las exportaciones, especialmente afectadas por las condiciones climáticas adversas este año. Subrayó la importancia de normalizar el intercambio comercial, fomentar el crecimiento de exportaciones en sectores clave y alcanzar un «déficit cero».

Relación con el FMI y Posición sobre la Dolarización

Massa expresó que el programa actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es inflacionario y propuso una revisión del mismo basada en los resultados de las exportaciones. Reiteró su oposición a la dolarización, calificándola como una «megadevaluación». Destacó la necesidad de un Gobierno de unidad nacional y resaltó tres objetivos principales en caso de asumir la presidencia: mejorar los ingresos, alcanzar el superávit fiscal y comercial, y llevar adelante medidas como la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, mejoras en jubilaciones, programas de medicamentos gratuitos y devolución del IVA en la canasta de alimentos.

La entrevista brindó una visión más detallada de las políticas y enfoques que Massa planea implementar en el ámbito económico, delineando su visión para la recuperación y estabilidad económica del país.