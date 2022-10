Por Gabriel Rodriguez

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió hoy a la represión policial en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata y no admitió responsabilidad en las fallas del operativo que culminaron con el fallecimiento del simpatizante César Regueiro.

«No soy responsable», afirmó el funcionario que responde a Axel Kicillof en diálogo con TN.

En la misma línea, aclaró: «La responsabilidad del ministro es la de la de llevar adelante las reformas estructurales que necesita la Policía. Me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando, agarré el helicóptero y me fui para allá. A partir de que me hice responsable y tomé el mando».

El funcionario provincial apuntó contra el club por «haber sobrevendido entradas» y aseguró que la reacción policial estuvo motivada por el intento de varios hinchas de Gimnasia que, con entradas en mano, reclamaban asistir al evento deportivo.

«No tengo dudas de que la organización sobrevendió, regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio, y se lo digo porque anoche, recorriendo, por cada entrada oficial de la AFA había 20 entradas de protocolo que el club autorizó a que ingresaran. La gente que quedó afuera quiso entrar y en ese querer entrar empezaron los piedrazos y disturbios, la policía resolvió la situación de la peor manera y terminó en lo que terminó», argumentó.

Además, cargó contra el jefe del operativo de seguridad, Juan Gorbarán y de su supervisor, a los que calificó como «los responsables» de la avanzada policial que dejó heridos y que se llevó la vida de un hincha, en línea con la acción del gobernador Kicillof, quien ordenó la remoción de su cargo.

«No tengo dudas de que la Policía resolvió la situación de la peor manera posible, pero tampoco tengo dudas de que hubo una situación previa no prevista que fue esta situación indiscriminada de entregar entradas», expuso Berni.

No obstante, evitó calificar de «inoperancia» la respuesta policial ante el desborde en las inmediaciones del Estadio de Gimnasia que llevaron a que el partido contra Boca se suspenda.

Tras los sucesos, Kicillof llamó a una reunión de urgencia de su Gabinete, y según lo expuesto por su ministro, coincidió en que la responsabilidad de la represión la tuvo el jefe del operativo.

«No tengo ninguna duda de que el accionar de la policía no fue correcto, y es una muerte que debería haberse evitado», insistió Berni.

Por último, descartó irregularidades motivadas por el cambio de jefe distrital de la Policía: «No veo una mano negro, veo un operativo policial que no supo responder o resolver una situación que no estaba prevista que exista».

«Escuché a todos los que estaban afuera, al camarógrafo agredido y todos coinciden en que todo inicio con la gente con entrada que no pudo ingresar», concluyó.