Se normalizó el subte tras la liberación de los metrodelegados detenidos

Las seis líneas del subte y el Premetro retomaron el servicio tras la liberación de tres metrodelegados detenidos durante una protesta en la línea B. El paro comenzó a las 10 y afectó a cientos de miles de pasajeros. Claudio Dellecarbonara pidió a la CGT y a la CTA convocar a una huelga general.

Las seis líneas del subte porteño y el Premetro normalizaron su funcionamiento este martes 20 de octubre, luego de la liberación de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia, detenidos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. El conflicto había provocado un paro sorpresivo que paralizó la red desde las 10 y afectó a cientos de miles de pasajeros.

El episodio comenzó cuando trabajadores del subte abrieron una puerta de emergencia para permitir el ingreso de usuarios sin pagar el boleto, en protesta por la suspensión de un empleado y por la tercerización de tareas de mantenimiento. Según el Gobierno porteño, la intervención policial se produjo luego de esa acción y derivó en la detención de los gremialistas.

La Unidad Fiscal Norte intervino en el caso. De acuerdo con la versión oficial, Dellecarbonara y Heredia obstaculizaron el procedimiento policial cuando los efectivos intentaban detener a otro trabajador. Los tres sindicalistas fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente recuperaron la libertad.

La medida de fuerza se extendió a las seis líneas y al Premetro. El Gobierno de la Ciudad intimó a los representantes gremiales y a las empresas involucradas a garantizar una prestación mínima del 50% del servicio, en cumplimiento de la normativa que declara esencial al transporte subterráneo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó la protesta y defendió la intervención policial. “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”, escribió en sus redes sociales, donde también sostuvo que no permitiría medidas que afectaran a los usuarios.

Desde el sindicato, en cambio, denunciaron una persecución contra los trabajadores y calificaron las detenciones de arbitrarias. Tras recuperar la libertad, Dellecarbonara aseguró que el episodio representa un ataque a los derechos laborales y convocó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a impulsar una huelga general.

El servicio comenzó a restablecerse durante la tarde, después de que los detenidos recuperaran la libertad. La empresa Emova confirmó que la red volvió a funcionar con normalidad alrededor de las 16, luego de varias horas de interrupción.

Los metrodelegados deberán presentarse ante la Justicia el 23 de octubre. Mientras tanto, el conflicto mantiene abierto el enfrentamiento entre el sindicato, la concesionaria y el Gobierno porteño por las condiciones laborales, las sanciones a los empleados y la tercerización de tareas de mantenimiento.