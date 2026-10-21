Torrendell defendió el Presupuesto 2027 y cruzó a los rectores universitarios

Carlos Torrendell defendió los fondos previstos para las universidades en el Presupuesto 2027 y reclamó transparencia en el manejo de los recursos. Durante su exposición en Diputados, cuestionó a los rectores, presentó cifras sobre graduación y planta docente y enfrentó las críticas de la oposición por el financiamiento educativo.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió los fondos previstos para las universidades nacionales en el Presupuesto 2027 y lanzó fuertes críticas contra sus autoridades durante una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el martes 20 de octubre. En medio del conflicto por el financiamiento universitario, reclamó transparencia en el uso de los recursos públicos y una gestión responsable de las instituciones.

“La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó el funcionario del Ministerio de Capital Humano, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Durante su presentación, Torrendell sostuvo que las transferencias destinadas a las universidades representarían el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional en 2027. También cuestionó los indicadores de graduación y planteó que el debate no debe centrarse exclusivamente en el dinero asignado, sino también en los resultados del sistema educativo.

El secretario cuestionó además a las autoridades académicas por su postura frente al Gobierno. “Una dirigencia aislada solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores y al personal administrativo. Es un acuerdo corporativo. Es un acuerdo de casta”, expresó.

Desde la oposición rechazaron la propuesta presupuestaria y reclamaron que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Entre los cuestionamientos señalaron que los aumentos nominales previstos para 2027 no alcanzarían para compensar la pérdida de recursos acumulada ni las partidas que, según denuncian, no fueron ejecutadas durante el año.

La discusión también incluyó un cruce entre Alejandro Álvarez y el diputado Carlos Castagneto. Durante su intervención, el subsecretario cuestionó a sectores opositores y afirmó que algunos legisladores “llaman a la insurrección popular contra la República”, en referencia a las críticas al Gobierno y al conflicto por la aplicación de la normativa.

La exposición se produjo pocos días después de una nueva Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, en la que estudiantes, docentes y autoridades reclamaron mayores recursos y el cumplimiento de la ley vigente.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades continúa centrado en el financiamiento del sistema público, la actualización de las partidas y las condiciones de funcionamiento de las instituciones. Mientras el Gobierno defiende su propuesta para 2027 y reclama cambios en la gestión, las universidades y la oposición insisten en la necesidad de garantizar los fondos establecidos por la normativa.