El riesgo país tocó los 710 puntos y cerró la jornada en baja

El riesgo país llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto en casi un año, pero retrocedió y cerró en 672 unidades tras una recuperación parcial de los bonos argentinos. El Gobierno atribuyó la suba a la incertidumbre internacional, mientras los mercados mantuvieron una rueda volátil.

El riesgo país argentino llegó a los 710 puntos básicos este martes y alcanzó su nivel más alto en casi un año, aunque luego moderó la suba y cerró en 672 unidades. La volatilidad estuvo marcada por los movimientos de los bonos soberanos en dólares, que comenzaron la jornada con fuertes caídas y posteriormente recuperaron parte de su valor.

Al inicio de las operaciones, el indicador elaborado por JP Morgan superó la barrera de los 700 puntos, impulsado por bajas de hasta el 1,5% en los títulos públicos argentinos. Sin embargo, con el correr de la rueda, algunos bonos revirtieron las pérdidas y pasaron a terreno positivo, lo que permitió reducir el avance del índice.

Entre los títulos que registraron subas se destacó el AL35D, que avanzó hasta un 0,7%. En contraste, el AL41D terminó con una caída del 0,78%, mientras que el AL29D retrocedió un 0,57%.

Pese a la recuperación parcial de los bonos, el riesgo país se mantuvo en niveles elevados. La cotización volvió a reflejar la cautela de los inversores frente a los activos argentinos y las condiciones de financiamiento del país en los mercados internacionales.

El antecedente más cercano de valores similares se remonta a octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas. El viernes 24 de ese mes, el indicador había alcanzado los 1.081 puntos básicos. Tras la victoria electoral del oficialismo, dos días después, descendió hasta las 652 unidades.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas tuvieron un comportamiento dispar, con cotizaciones que alternaron entre subas y bajas durante la jornada. Entre las compañías que registraron pérdidas se destacaron Loma Negra y Central Puerto, esta última con una caída del 2,4%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó el incremento del riesgo país a la incertidumbre internacional. El lunes, el funcionario sostuvo que el Gobierno de Javier Milei recibió una economía con un indicador superior a los 2.500 puntos básicos y afirmó que actualmente se encuentra en torno a los 600 puntos.

Ravier agregó que el Ejecutivo busca fortalecer la solidez macroeconómica para enfrentar las turbulencias externas. Sus declaraciones se produjeron en medio de la volatilidad de los mercados y de la atención de los inversores sobre la evolución de los títulos argentinos.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando el indicador sube, aumenta el costo potencial de financiamiento del país en los mercados internacionales.