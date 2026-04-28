Se despertó el dólar y arrancó la semana en alza y cerró a $1.440

El dólar subió en todos sus segmentos en el inicio de la semana y el Riesgo País trepó a 582 puntos.

El mercado cambiario argentino comenzó la semana con una marcada tendencia alcista, en una jornada atravesada por mayor demanda de divisas y movimientos de cierre de posiciones a fin de mes.

El dólar minorista, en la pizarra del Banco Nación, subió $20 y cerró en $1.440, un nivel que no se registraba desde principios de marzo. En línea con esa dinámica, el promedio del mercado relevado por el Banco Central de la República Argentina se ubicó en torno a los $1.440,60.

En el segmento mayorista, la cotización finalizó en $1.417,01, con un incremento diario de $18,50 (+1,32%), reflejando la presión compradora pese a la oferta proveniente del sector agroexportador.

Los dólares financieros también operaron en alza. El MEP cerró en $1.461,73 (+1,6%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.519,09 (+1,4%), en un contexto de mayor demanda para dolarizar carteras y salida hacia activos externos.

Analistas del mercado señalaron que la suba estuvo impulsada por el desarme de estrategias de carry trade y la necesidad de cobertura en dólares en el cierre mensual, lo que generó un incremento en la presión sobre todos los tipos de cambio.

En paralelo, el Riesgo País registró un salto de 25 puntos y se ubicó en 582 unidades, el nivel más alto en casi tres semanas.

El aumento del indicador se explicó por la caída en los bonos soberanos en dólares, tanto en la curva local como en los títulos globales, lo que reflejó un deterioro en la percepción de riesgo por parte de los inversores.

De esta manera, la jornada dejó un escenario de mayor tensión financiera, con subas generalizadas en el dólar y señales de cautela en el mercado de deuda.