Impactante accidente en Bariloche: un niño de 18 meses rodó por una ladera y sobrevivió

Un bebé de 18 meses cayó unos 30 metros en el Cerro Ventana, en Bariloche, y aunque sufrió golpes, está fuera de peligro.

Un bebé de 18 meses resultó herido este domingo tras caer unos 30 metros por la ladera del Cerro Ventana, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, luego de desprenderse la mochila de trekking en la que era transportado por sus padres.

De acuerdo a los primeros reportes, el menor rodó por la pendiente hasta detenerse, lo que le provocó golpes y escoriaciones. Fue asistido en el lugar y trasladado inicialmente a un centro de salud, para luego ser derivado al Hospital Zonal de Bariloche, donde permanece en observación.

El director del hospital, Víctor Parodi, indicó que el niño se encuentra estable. “Presenta un traumatismo facial con contusiones, pero su estado general es bueno”, precisó.

Tras el accidente, la Justicia inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo algún tipo de negligencia. En ese marco, la Policía de Río Negro secuestró la mochila utilizada y la envió a peritajes para analizar si existió una falla en el equipo.

Desde los organismos de emergencia señalaron que el menor habría descendido con la mochila colocada, lo que ayudó a amortiguar el impacto. En el operativo intervinieron rescatistas, personal de Parques Nacionales y equipos sanitarios, que acudieron tras un llamado al 911.

Las autoridades también advirtieron que el sendero presenta sectores técnicos y riesgosos, y que parte del recorrido atraviesa terrenos privados sin señalización adecuada, lo que incrementa el peligro para quienes lo transitan.

Mientras avanzan las pericias, el niño continúa fuera de peligro y bajo seguimiento médico.