Se agotan los cupos para la «Argentina Week» con Milei en Nueva York

La «Argentina Week», cumbre financiera que encabezará Javier Milei en Nueva York, cerró sus acreditaciones tras agotar la capacidad de las sedes del J.P. Morgan y el Bank of America. El embajador Alec Oxenford confirmó que la demanda de CEOs y fondos globales superó las previsiones, obligando a cancelar incluso las listas de espera ante la rigurosa normativa de seguridad de las entidades anfitrionas.

Por Alejo Pombo

Lo que originalmente se planteó como una misión de promoción económica se ha transformado en un fenómeno de convocatoria en el distrito financiero más importante del mundo. El Gobierno argentino confirmó oficialmente que los cupos para la «Argentina Week», programada del 7 al 9 de marzo en Nueva York, se encuentran totalmente agotados, dejando a una parte del círculo rojo estadounidense fuera del evento.

El embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, fue el encargado de comunicar que tanto el J.P. Morgan como el Bank of America —anfitriones de la cumbre— debieron aplicar sus normativas internas de aforo máximo tras verse sobrepasados por la cantidad de inscriptos. La magnitud de la demanda no solo obligó a cerrar el formulario de acreditación, sino que clausuró prematuramente la lista de espera, un hecho poco frecuente para delegaciones extranjeras en Manhattan.

«Las expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas», señaló Oxenford en un mensaje que el presidente Javier Milei replicó con celeridad. Según el diplomático, el interés no proviene únicamente de analistas de riesgo, sino de un grupo significativo de chairmen y CEOs globales de primer nivel, interesados en escuchar de primera mano la hoja de ruta de la administración libertaria.

El evento se perfila como una vitrina estratégica para sectores clave como energía, minería, infraestructura y tecnología. Además de los bancos organizadores, la cumbre cuenta con el respaldo de jugadores de peso como Citi, Kaszek, la US Chamber y AmCham Argentina. La presencia de Milei, flanqueado por el canciller Pablo Quirno y el gabinete económico, busca consolidar la narrativa de una «nueva Argentina» receptiva a capitales internacionales tras años de aislamiento.

Ante el éxito de la convocatoria, la embajada ya evalúa un cambio de escala para la edición 2027. El objetivo será buscar locaciones que permitan un alcance masivo, intentando capturar el flujo de inversiones que, por ahora, parece haber recuperado el interés por los activos argentinos en el escenario global.