Dejó el auto mal estacionado y lo encontró cubierto de basura

Una mujer encontró un auto estacionado frente a su garage en Castelar y reaccionó de manera inesperada. El vehículo terminó cubierto de basura, huevos y rayones. El video se viralizó y abrió un fuerte debate sobre quién tuvo la peor conducta.

Una situación ocurrida en la localidad bonaerense de Castelar se volvió viral en las últimas horas luego de que una vecina reaccionara de manera extrema al encontrar un automóvil estacionado frente al ingreso de su garage. El episodio, registrado por cámaras de seguridad, generó un intenso debate en redes sociales sobre los límites entre el reclamo legítimo y los daños a la propiedad privada.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Aristóbulo del Valle al 400. Según trascendió, la propietaria intentó salir con su vehículo, pero una maniobra le resultó imposible debido a que otro automóvil había quedado estacionado parcialmente frente al acceso de la cochera.

Tras intentar sin éxito abandonar el domicilio, la mujer volvió a ingresar el auto y regresó a la vereda visiblemente molesta. Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo comenzó a descargar su enojo contra el vehículo que obstaculizaba la salida.

Primero colocó carteles sobre la carrocería para advertir sobre la situación. Sin embargo, la reacción fue escalando rápidamente. Minutos después arrojó huevos sobre el parabrisas, dejó bolsas de basura sobre el techo y finalmente rayó distintas partes de la carrocería, provocando daños materiales.

Toda la secuencia quedó registrada y comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. La mayoría de los usuarios coincidió en que estacionar frente a una entrada de garage constituye una infracción de tránsito, aunque muchos cuestionaron la magnitud de la respuesta de la vecina.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el automóvil pertenecía a una escribana que había dejado el vehículo en el lugar para asistir a un turno en un salón de manicura ubicado a pocos metros de la vivienda. La mujer se encontraba en el comercio junto a su mascota cuando ocurrió el episodio.

Al regresar, encontró su vehículo cubierto de suciedad, con restos de huevos y bolsas de residuos, además de presentar rayones en distintos sectores de la carrocería.

Vecinos de la zona manifestaron sorpresa por lo sucedido. Algunos señalaron que el estacionamiento indebido generó un inconveniente real para la propietaria de la vivienda, aunque consideraron que existían otras vías para reclamar sin provocar daños materiales.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los conflictos cotidianos vinculados al tránsito y la convivencia urbana. Mientras algunos usuarios defendieron el enojo de la vecina afectada por la obstrucción del garage, otros remarcaron que la reacción podría derivar en consecuencias legales por los daños ocasionados al vehículo.