Medios internacionales aseguran que Luis Miguel está internado en Nueva York

Medios de España y México aseguran que Luis Miguel fue sometido a una intervención cardíaca en Nueva York. Aunque familiares y allegados habrían relativizado la información, no existe una versión oficial y la incertidumbre crece entre sus seguidores.

La salud de Luis Miguel volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que varios medios de España y México informaran que el cantante permanece internado en Nueva York tras someterse a una intervención cardíaca. Hasta el momento, ni el artista ni su equipo emitieron un comunicado oficial que confirme o desmienta la información.

La versión fue difundida inicialmente por la revista española Semana, que aseguró que el intérprete de 56 años se encuentra hospitalizado en el Mount Sinai Hospital, uno de los centros médicos de referencia en cardiología de Estados Unidos. Según la publicación, la operación fue exitosa y la evolución del cantante es favorable.

De acuerdo con ese reporte, Luis Miguel permanece bajo seguimiento médico especializado y podría recibir el alta una vez que los profesionales consideren completados los controles posteriores a la intervención. La revista también señaló que su pareja, Paloma Cuevas, lo acompaña durante el proceso de recuperación.

La información tomó fuerza después de varias semanas de rumores sobre el estado de salud del artista. En mayo ya habían circulado versiones sobre una supuesta internación en Nueva York, aunque entonces cuentas vinculadas a seguidores y personas cercanas al entorno del cantante rechazaron esas versiones y las calificaron de falsas.

En Argentina, el tema fue abordado en programas televisivos de espectáculos, donde se mencionó que familiares y allegados al artista habrían desmentido la existencia de una situación médica grave. Sin embargo, la aparición de nuevos reportes en medios españoles y mexicanos volvió a instalar la incertidumbre.

Algunas publicaciones sostienen que la intervención habría sido planificada con varios meses de anticipación y no una cirugía de urgencia. Incluso, medios mexicanos señalaron que el procedimiento habría sido supervisado por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster y que el cantante ya estaría transitando la etapa de recuperación.

Pese a la amplia repercusión que tuvo la noticia, persisten las dudas debido a la falta de confirmación oficial. El hermetismo que históricamente caracteriza al artista alimenta las especulaciones y mantiene atentos a sus seguidores en todo el mundo.

Por ahora, la única coincidencia entre los distintos reportes es que, en caso de haber sido intervenido, la recuperación de Luis Miguel evoluciona favorablemente y no existirían complicaciones de gravedad.