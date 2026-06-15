El termómetro cayó a menos de 3 grados en Buenos Aires

El frío extremo se hizo sentir este fin de semana en el AMBA, con temperaturas cercanas a los 2°C y alertas meteorológicas en varias provincias. El pronóstico anticipa una mejora gradual desde el martes, con sol y máximas más agradables.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una intensa ola de frío que provocó temperaturas mínimas cercanas a los 2°C y activó alertas meteorológicas en gran parte de la provincia bonaerense y otras regiones del país. Sin embargo, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones climáticas a partir del martes, luego del fin de semana largo.

Durante la mañana de este domingo, el termómetro descendió hasta los 2,8°C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sensación térmica llegó a ubicarse cerca de los 2°C debido al viento y la humedad. La máxima apenas alcanzó los 10°C, en una de las jornadas más frías del año hasta el momento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes mantendrá condiciones similares, con una mínima estimada de 3°C y una máxima de 14°C.

La buena noticia para los porteños y habitantes del conurbano llegará desde el martes, cuando se espera el regreso del sol y un leve ascenso de las temperaturas. Según el pronóstico oficial, no se prevén lluvias al menos hasta el jueves.

Para el martes 16 de junio se espera una jornada más templada, con temperaturas entre 6°C y 18°C, convirtiéndose en el día más agradable de la semana en el AMBA.

El miércoles continuará la tendencia de estabilidad climática, aunque con un leve descenso de la máxima: la temperatura oscilará entre 7°C y 14°C. El jueves, en tanto, el rango térmico irá de 9°C a 13°C, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

De cara al cierre de la semana, el viernes presentará una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. El sábado volverá a registrarse un descenso en las temperaturas mínimas, que caerían nuevamente a 8°C, en vísperas del inicio oficial del invierno.

Mientras tanto, el SMN mantiene alertas amarillas por bajas temperaturas en buena parte del territorio bonaerense, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba, sectores de San Luis, San Juan y el oeste de Chubut.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el frío intenso, especialmente en adultos mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad, además de ventilar adecuadamente los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.