Ocho de cada diez hogares argentinos tienen al menos una deuda

El 82% de los hogares argentinos declara tener al menos una deuda y el 36% asegura que se atrasa en los pagos o no puede afrontar sus compromisos, según un relevamiento de QSocial. El estudio también registró un 35% de aprobación y un 61% de desaprobación de la gestión de Javier Milei.

El 82% de los hogares argentinos declara tener al menos una deuda, mientras que el 36% reconoce atrasos en sus pagos o compromisos que no puede afrontar, según un relevamiento nacional de la consultora QSocial realizado durante septiembre.

El estudio, basado en 1.504 casos, señala además que otro 32% de los hogares logra pagar sus deudas, aunque con mucho esfuerzo.

Entre los compromisos más frecuentes aparecen las compras en cuotas que todavía se están pagando, mencionadas por el 57% de los encuestados. Le siguen el dinero prestado por familiares o amigos, con 46%, y los préstamos de aplicaciones, billeteras virtuales o financieras, con 44%.

También se registraron deudas de servicios o impuestos (41%), tarjetas refinanciadas o con pago mínimo (38%), préstamos personales bancarios (34%) y créditos hipotecarios o prendarios (9%). Las distintas modalidades pueden coexistir dentro de un mismo hogar.

El relevamiento también consultó sobre la situación económica. Un 34% considera que la economía está en retroceso, mientras que el 22% la percibe estancada. Otro 27% cree que existe crecimiento, aunque sostiene que la mejora alcanza solamente a algunos sectores.

Solo el 12% considera que la economía está creciendo y que esa mejora ya se percibe en la mayoría de la población.

En paralelo, la encuesta registró un 35% de aprobación de la gestión de Javier Milei, frente a un 61% de desaprobación. La serie de QSocial muestra que el respaldo había llegado al 51% en diciembre de 2025 y descendió hasta el 31% en junio de 2026.

Desde ese mínimo, la aprobación recuperó cuatro puntos. Sin embargo, continúa 16 puntos por debajo del registro de diciembre del año pasado.

El director de Opinión Pública de QSocial, Lucas Klobovs, planteó que los resultados reflejan una distancia entre la descripción de la economía realizada por el Gobierno y la experiencia cotidiana de parte de la población.

«El riesgo es que la gente no se reconozca en la economía que el Presidente describe», sostuvo el especialista en el documento.

El informe identifica así una combinación de endeudamiento, dificultades para afrontar gastos y distintas percepciones sobre la evolución económica, en un contexto en el que la evaluación de la gestión presidencial también muestra niveles de desaprobación superiores a los de aprobación.

El relevamiento fue realizado de manera online durante septiembre de 2026. La información difundida sobre este estudio no detalla las fechas exactas del trabajo de campo, el diseño muestral ni el margen de error, por lo que esos aspectos deben ser considerados al interpretar sus resultados.