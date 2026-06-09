Cayó la expareja de Barrelier por el femicidio de Agostina

Detuvieron en Córdoba a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega. La mujer, expareja del principal acusado, quedó imputada por encubrimiento agravado.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este lunes una nueva detenida en Córdoba. Se trata de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde fue hallado descuartizado.

La mujer, expareja de Claudio Barrelier —principal acusado por el crimen— quedó imputada por “encubrimiento agravado”, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas a la causa.

La detención se produjo luego de que los investigadores analizaran su declaración y distintas pruebas relacionadas con el uso del vehículo en las horas posteriores al asesinato de la joven de 14 años.

Días atrás, Andreani había reconocido públicamente que le prestó el automóvil a Barrelier el lunes 25 de mayo, pocas horas después del crimen, pese a que ambos se encontraban distanciados desde días antes.

En declaraciones televisivas brindadas a El Doce TV, la mujer relató que había bloqueado al acusado tras una discusión ocurrida el viernes previo. Sin embargo, aseguró que el domingo él volvió a contactarla e insistió reiteradamente para reunirse y pedirle el vehículo.

“No le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación”, sostuvo Andreani durante la entrevista.

Según contó, Barrelier le dijo que necesitaba el Ford Ka para llevarle ropa a un tío y le envió varios mensajes insistiendo con el pedido. Finalmente, al día siguiente se presentó personalmente en su domicilio para solicitar nuevamente el automóvil.

La explicación brindada por la mujer no terminó de convencer a los investigadores, que decidieron avanzar con su imputación y detención.

Con esta medida, Andreani se convirtió en la tercera persona detenida en la causa que investiga el fiscal Raúl Garzón.

El segundo arrestado había sido Osvaldo Fasseta, alias “Malandra”, de 47 años, también imputado por “encubrimiento agravado”. Se trata de un hombre vinculado al entorno de Barrelier y señalado como posible colaborador en las horas posteriores al crimen.

En paralelo, la investigación sumó en las últimas horas un dato clave para la causa. Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina Vega, confirmó que pericias forenses detectaron rastros de “dos ADN debajo de las uñas” de la adolescente.

Ese hallazgo podría resultar determinante para reconstruir la mecánica del crimen y establecer si hubo más personas involucradas en el femicidio.

La muerte de Agostina Vega provocó una fuerte conmoción en Córdoba y derivó en marchas y reclamos de justicia encabezados por familiares, amigos y organizaciones sociales.

Mientras continúan las pericias y las declaraciones testimoniales, la fiscalía busca determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y reconstruir con precisión el recorrido realizado tras el asesinato de la adolescente.