Scaloni confirmó que Dibu y Julián están listos para el debut

Lionel Scaloni confirmó que Emiliano Martínez y Julián Álvarez se recuperaron de sus lesiones y estarán disponibles para el debut de Argentina ante Argelia. Además, destacó el buen estado físico de Lionel Messi y aseguró que el equipo llega “confiado” al inicio del Mundial 2026.

A horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Scaloni llevó tranquilidad al confirmar la recuperación de Emiliano “Dibu” Martínez y Julián Álvarez. El entrenador aseguró que ambos dejaron atrás sus respectivas molestias físicas y estarán disponibles para el estreno de la Albiceleste, aunque evitó confirmar la formación titular.

En conferencia de prensa, el técnico destacó que el equipo llega en buenas condiciones al inicio de la defensa del título mundial y se mostró optimista respecto al rendimiento del plantel.

“Emiliano está bien. Si todo va como ayer o anteayer, va a jugar”, afirmó Scaloni sobre el arquero argentino, que había encendido las alarmas semanas atrás tras sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante su último partido con Aston Villa antes de incorporarse a la concentración nacional.

También hubo buenas noticias respecto de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid arrastraba una molestia en el tobillo que obligó al cuerpo técnico a dosificar las cargas durante los últimos entrenamientos.

“Lo estuvimos cuidando por el problema que tuvo en el tobillo y la recuperación dio sus frutos. Para mañana está disponible”, explicó el entrenador. De todos modos, no reveló si la Araña será titular o si el puesto en ataque quedará para Lautaro Martínez.

Scaloni también se refirió al estado físico de Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo y volverá a ser la principal referencia futbolística de la Selección.

“Todo el mundo quiere verlo jugar adentro de una cancha. Es lo que genera, no solo en los argentinos. De mi parte siempre será así”, señaló el entrenador, quien dejó entrever que el capitán se encuentra en condiciones de liderar al equipo en el debut.

En cuanto al resto del plantel, aseguró que no hay jugadores lesionados y precisó que la única situación que todavía requiere seguimiento es la de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo continúa recuperándose de un desgarro de grado uno en el sóleo de la pierna izquierda sufrido durante un amistoso preparatorio ante Honduras.

Más allá de las cuestiones físicas, Scaloni dedicó parte de la conferencia a analizar al rival de este martes. El entrenador elogió a Argelia y advirtió sobre las dificultades que puede plantear el conjunto africano.

“Juega bastante similar a Marruecos. Tiene grandes jugadores y un muy buen entrenador, que conozco. Hace jugar muy bien a su equipo”, sostuvo.

Además, remarcó que el seleccionado argelino representa una prueba exigente para el campeón del mundo. “Nos preocupa porque es un buen equipo y tiene futbolistas de gran nivel. Es una buena prueba, aunque sabemos que no es definitiva”, agregó.

La conferencia también dejó un momento emotivo cuando Scaloni advirtió la presencia de Martín Palermo entre los periodistas acreditados. El exdelantero y el entrenador compartieron plantel en Estudiantes de La Plata durante la etapa final de la carrera del actual DT.

“Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”, expresó Scaloni. Luego recordó el apoyo que recibió de Palermo en un momento complicado de su carrera: “Fue uno de los que me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol”.

Con el plantel prácticamente completo y sin bajas de peso, Argentina ultimará este lunes los detalles para su estreno mundialista, con la expectativa de comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar la clasificación en el Grupo J.