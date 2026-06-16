Dos años sin Loan: 17 acusados enfrentan el juicio más esperado

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, comienza el juicio oral contra 17 acusados. La Fiscalía sostiene que el niño fue sustraído y ocultado tras un almuerzo familiar, mientras su paradero continúa siendo desconocido y el Alerta Sofía permanece vigente.

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, este lunes comenzará el juicio oral contra 17 personas acusadas de distintos delitos vinculados al caso. Siete de ellas enfrentarán cargos por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, cuyo paradero continúa siendo una incógnita desde el 13 de junio de 2024.

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal. Horas después de llegar junto a su padre, José Peña, el niño acompañó a varios familiares y otros menores a un naranjal ubicado a unos 700 metros de la vivienda. Nunca regresó.

La investigación derivó en una de las causas judiciales más complejas y resonantes de los últimos años en Argentina. Tras meses de peritajes, reconstrucciones, declaraciones y operativos de búsqueda, la Justicia Federal sostiene que Loan no se perdió en el campo, sino que fue víctima de una maniobra de sustracción y posterior ocultamiento.

Los principales acusados son Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel. Todos serán juzgados por su presunta participación en la desaparición del niño.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), los imputados habrían apartado deliberadamente a Loan de la custodia de su padre utilizando como excusa una recorrida al naranjal junto a otros niños.

Los investigadores sostienen que allí ocurrió un hecho que desencadenó la sustracción del menor y que posteriormente fue trasladado y ocultado. La acusación señala que para concretar esa maniobra podría haberse utilizado una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio integrado por Pérez y Caillava, vehículo en el que se detectaron rastros odoríficos compatibles con el niño.

La reconstrucción judicial ubica el momento clave de la desaparición entre las 13:52 y las 14:25 de aquel 13 de junio de 2024. Desde entonces, ninguna de las numerosas búsquedas realizadas logró establecer el destino de Loan.

Durante la investigación se rastrillaron más de 25.000 hectáreas en Corrientes y se desplegaron operativos con fuerzas federales, drones, perros especializados y equipos de búsqueda de distintas provincias. Pese a ello, el único elemento considerado relevante fue el hallazgo del botín izquierdo que Loan llevaba puesto el día de su desaparición.

Las pericias concluyeron que ese calzado habría sido colocado deliberadamente en el lugar donde fue encontrado. La circunstancia fortaleció la hipótesis de que se intentó construir una escena para sostener la teoría de una desaparición accidental.

Además de los siete acusados por la desaparición del niño, otras diez personas serán juzgadas en una causa paralela por delitos como encubrimiento, falso testimonio, privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, resistencia a la autoridad, usurpación de títulos y suministro de estupefacientes.

Mientras avanza el proceso judicial, continúa vigente el Alerta Sofía para la búsqueda de Loan. El Ministerio de Seguridad mantiene una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrarlo, y durante los últimos meses se difundieron nuevas imágenes generadas con inteligencia artificial para actualizar su posible apariencia.

A 24 meses de la desaparición, la familia sigue reclamando respuestas. Sus padres, María Noguera y José Peña, expresaron recientemente que la ausencia de Loan continúa marcando la vida cotidiana del hogar y renovaron el pedido para que se esclarezca definitivamente qué ocurrió con el niño.

El juicio que comienza este lunes buscará determinar las responsabilidades penales de los acusados, aunque la principal pregunta que conmueve a la sociedad argentina desde hace dos años sigue sin respuesta: dónde está Loan.