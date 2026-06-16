Bélgica evitó la derrota y empató con Egipto en su debut

Egipto estuvo a minutos de conseguir una victoria resonante en su debut mundialista, pero un gol en contra de Mohamed Hany le permitió a Bélgica rescatar un empate 1 a 1. Ambos sumaron su primer punto en el Grupo J, que completan Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica y Egipto igualaron 1 a 1 en el partido que abrió la actividad del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto africano estuvo cerca de quedarse con una victoria histórica, pero un gol en contra de Mohamed Hany en el segundo tiempo le permitió a los europeos rescatar un punto en un encuentro parejo y de desarrollo cambiante.

El empate dejó a ambas selecciones con una unidad en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda, cuyos resultados serán determinantes para el futuro de la clasificación.

Egipto golpeó primero y sorprendió a uno de los equipos con mayor experiencia internacional del grupo. A los 19 minutos de la primera etapa, Emam Ashour aprovechó un espacio fuera del área y sacó un potente remate que superó al arquero belga para establecer el 1 a 0.

El gol fortaleció la propuesta del equipo africano, que mostró orden defensivo y aprovechó los espacios para intentar ampliar la diferencia ante una Bélgica que tuvo dificultades para imponer su juego durante buena parte del encuentro.

Con el marcador adverso, los europeos adelantaron líneas y asumieron el protagonismo en busca de la igualdad. Sin embargo, chocaron con una defensa bien plantada y les costó generar situaciones claras frente al arco rival.

La presión belga aumentó en el complemento y terminó encontrando premio de manera fortuita. En un intento por despejar un avance rival, Mohamed Hany desvió la pelota hacia su propio arco y decretó el 1 a 1 que modificó el desarrollo del partido.

A partir de ese momento, Bélgica intentó aprovechar el impulso anímico para dar vuelta el resultado, mientras que Egipto buscó recuperar el orden y sostener un empate que terminó siendo valioso para sus aspiraciones en la fase de grupos.

Pese a los intentos de ambos equipos en el tramo final, el marcador no volvió a moverse y el encuentro concluyó con reparto de puntos en el estreno mundialista de las dos selecciones.

El resultado mantiene abierta la lucha por la clasificación en el Grupo J y obliga tanto a Bélgica como a Egipto a sumar en sus próximos compromisos para no comprometer sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Para los europeos, el empate dejó sensaciones encontradas: lograron evitar una derrota en el debut, pero exhibieron dificultades para imponer la jerarquía que los ubica entre los candidatos a pelear por los puestos de vanguardia. Egipto, en cambio, se quedó con la sensación de haber estado muy cerca de conseguir un triunfo de gran impacto ante uno de los rivales más exigentes de la zona.