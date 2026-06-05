Las provincias cuyanas se unen para potenciar industrias creativas

San Luis, Mendoza y San Juan crearon el Ente Regional Cuyo Cultura para coordinar políticas culturales y potenciar las industrias creativas. El acuerdo fue firmado durante un encuentro federal realizado en Mendoza.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este jueves en Mendoza un acuerdo junto al mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, y representantes de San Juan para crear el Ente Regional Cuyo Cultura, un organismo destinado a coordinar políticas culturales y fortalecer las industrias creativas de las tres provincias.

La iniciativa fue presentada durante el Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que reúne hasta el sábado a funcionarios, especialistas y referentes del sector de todo el país.

Según informaron las autoridades, el nuevo ente buscará impulsar proyectos regionales y articular recursos vinculados a sectores como las artes escénicas, la música, la literatura, el diseño, el audiovisual, los videojuegos, la gastronomía y las artesanías.

Uno de los primeros proyectos previstos será el II Foro de Desarrollo Económico de las Artes Escénicas, que se realizará entre el 5 y el 8 de agosto en la ciudad de San Luis.

Durante ese encuentro también se presentará oficialmente el Corredor Artístico Cuyano, una propuesta de integración cultural que apunta a consolidar circuitos compartidos de producción y circulación artística entre San Luis, Mendoza y San Juan.

El acuerdo formaliza una agenda de trabajo conjunto que las provincias ya venían desarrollando en distintos eventos culturales y productivos de la región.

Entre las experiencias compartidas mencionadas figuran participaciones conjuntas en el Festival Nacional del Sol de San Juan, la Feria Internacional del Libro y el Festival de la Calle Angosta de Villa Mercedes, además de la incorporación de San Luis al programa mendocino Música Clásica por los Caminos del Vino.

Durante la apertura del encuentro, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó el peso estratégico de las industrias culturales por su capacidad de generar empleo, exportaciones y desarrollo económico.

Además, explicó que durante el último año más de 200 funcionarios de distintas provincias trabajaron en diagnósticos sobre diez sectores de la economía creativa para elaborar herramientas de promoción y políticas públicas a escala federal.

En ese marco, Poggi sostuvo que las industrias culturales “además de ser el reflejo de la identidad de un pueblo, son un motor de desarrollo económico y generación de trabajo”.

El mandatario puntano remarcó además que la creación de Cuyo Cultura le otorga un marco institucional a una articulación regional que ya venía funcionando entre las provincias cuyanas.

“Ya venimos trabajando en conjunto las tres provincias de Cuyo, ahora le estamos dando un marco institucional”, afirmó.

Las actividades del encuentro incluyen además mesas de debate sobre financiamiento, formación profesional e internacionalización de proyectos culturales, junto a exposiciones de especialistas nacionales e internacionales.

Tras participar de la apertura, Poggi mantuvo una reunión institucional con Cornejo en la Casa de Gobierno de Mendoza.