Fuerte mensaje del obispo Barba ante Poggi en el Te Deum

El obispo Gabriel Barba encabezó el Te Deum en San Luis y dejó un fuerte mensaje social y político frente al gobernador Claudio Poggi. Advirtió sobre la exclusión, cuestionó que “no basta con números estadísticos” y pidió construir “una patria que no deje a nadie afuera”.

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, pronunció un fuerte mensaje político y social durante el Te Deum por el 25 de Mayo celebrado en la Iglesia Catedral, donde reclamó mayor compromiso de la dirigencia con las personas que “quedaron fuera del sistema” y advirtió que “no se trata solo de sobrevivir”. Frente al gobernador Claudio Poggi y gran parte de su gabinete, el religioso pidió dejar de lado los intereses personales y trabajar por el bien común.

La ceremonia se realizó este domingo como parte de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores y representantes de distintas instituciones de San Luis.

Durante la homilía, Barba sostuvo que el cuidado de la patria implica también “el cuidado de la vida” y remarcó que ese compromiso debe construirse “con espíritu patriótico y de fe”. Además, destacó que los protagonistas de la Revolución de Mayo supieron interpretar el contexto histórico y priorizaron una construcción colectiva por encima de los intereses individuales.

“El camino de la libertad nunca se deja de construir”, afirmó el obispo, quien llamó a mantener vigentes los valores que impulsaron el nacimiento de la Nación argentina.

Uno de los tramos más contundentes de su mensaje estuvo vinculado a la situación social y económica. Citando el concepto de las “tres T” promovido por Papa Francisco —Tierra, Techo y Trabajo—, Barba señaló que el bien común debe ser el objetivo central de toda acción política.

“Si ese norte se pierde, se limitará el bien a intereses de corto plazo o personales”, advirtió frente a las máximas autoridades provinciales.

El obispo también cuestionó los indicadores económicos que, según planteó, no reflejan necesariamente mejoras concretas para la población. “No basta con números estadísticos que no muestran un cambio a favor de todos”, sostuvo.

En otro pasaje de fuerte contenido social, Barba alertó sobre la exclusión y la precariedad que atraviesan muchos sectores. “Cuántas personas vemos hoy buscando tan solo sobrevivir porque se han quedado fuera del sistema”, expresó, antes de remarcar que el mensaje cristiano apunta a una vida digna y plena, no solamente a la supervivencia.

El religioso hizo especial énfasis en la justicia social y reclamó un modelo de desarrollo que beneficie a las mayorías. “El crecimiento económico debe ser también para la mayoría del pueblo y no solo para engrosar las arcas de unos pocos poderosos”, afirmó.

Finalmente, Barba defendió el rol del Estado como garante de derechos, especialmente para los sectores más vulnerables. “Hoy el Estado sigue siendo la institución que debe velar por los derechos reales de todos”, sostuvo, y pidió continuar construyendo “una verdadera patria que no deje a nadie afuera”.

El mensaje del obispo se sumó a otros pronunciamientos de la Iglesia católica durante los actos del 25 de Mayo en distintos puntos del país, donde varios referentes eclesiásticos reclamaron mayor diálogo político y atención a la situación social y económica.