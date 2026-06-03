El Gobierno busca avanzar con dos proyectos clave para las inversiones

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles dos proyectos centrales para la agenda del Gobierno: la ley de lobby y el denominado Súper RIGI. Mientras una iniciativa apunta a regular y transparentar la gestión de intereses ante funcionarios, la otra busca atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos como litio, inteligencia artificial, energía y tecnología.

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una jornada clave para la agenda legislativa del Gobierno nacional. Dos plenarios de comisiones analizarán proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo: la ley de lobby, destinada a regular la gestión de intereses ante funcionarios públicos, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen especial para promover inversiones millonarias en sectores estratégicos de la economía.

Las iniciativas forman parte del paquete de reformas que el oficialismo busca consolidar para fortalecer la transparencia institucional y profundizar la llegada de capitales privados en actividades vinculadas a la innovación tecnológica, la energía y los recursos naturales.

Ley de lobby: regulación de la gestión de intereses

El primer debate comenzará a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reúnan para analizar el proyecto de «Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses».

La propuesta busca establecer reglas claras para las actividades de representación de intereses ante funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales, una práctica habitual en democracias desarrolladas pero que en Argentina carece de una regulación integral.

Entre los principales puntos, el proyecto crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse quienes realicen actividades de lobby o representación sectorial.

Además, establece la obligación de informar los clientes o beneficiarios representados, detallar las reuniones mantenidas con funcionarios y registrar la fecha, modalidad y contenido general de cada encuentro.

La iniciativa también incorpora obligaciones para funcionarios nacionales y legisladores, quienes deberán publicar las audiencias mantenidas con gestores de intereses y brindar información sobre esos contactos.

El texto prevé sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones, con multas que podrían alcanzar cientos de salarios mínimos. En casos de representación clandestina de intereses extranjeros, se contemplan además penas de prisión e inhabilitación.

En el oficialismo consideran que el proyecto cuenta con posibilidades concretas de avanzar debido a que existen coincidencias con distintos bloques opositores sobre la necesidad de transparentar la actividad de lobby en el país.

Súper RIGI: beneficios para industrias estratégicas

Una hora después, a las 15, comenzará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología para debatir el proyecto conocido como “Súper RIGI”.

La iniciativa amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024 y apunta a sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y energético.

El esquema está orientado a captar inversiones en áreas como litio, uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores, inteligencia artificial y otros desarrollos de alta tecnología.

Para acceder a los beneficios, los proyectos deberán comprometer inversiones mínimas de USD 1.000 millones.

Durante el debate expondrán funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Beneficios fiscales y cambiarios

El proyecto propone otorgar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para las inversiones alcanzadas.

Entre los incentivos previstos figuran una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, un régimen de amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para cancelar IVA y una tasa diferencial para contribuciones patronales.

Además, contempla la eliminación de derechos de exportación e importación para los proyectos incluidos, la flexibilización de restricciones operativas y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

Según el texto, los inversores podrán acceder gradualmente a los dólares generados por sus ventas externas hasta alcanzar el 100% de disponibilidad al tercer año de operación.

Con ambos debates, el oficialismo buscará mostrar avances en dos ejes centrales de su agenda: la promoción de inversiones de gran escala y la implementación de mecanismos de mayor transparencia en la relación entre el sector público y los actores privados.