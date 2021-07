Por Alejo Pombo

«Tengo mucho respeto y agradecimiento por el Presidente. Es sobre todo un buen tipo. Pero no comparto que apoye a la otra lista en Santa Fe», sostuvo el precandidato a senador nacional.

El ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, expresó sus diferencias con el presidente Alberto Fernández, quien decidió apoyar la lista del gobernador Omar Perotti, en tanto que aclaró que el primer mandatario le dirá cuándo debe dejar el ministerio.

«Tengo mucho respeto y agradecimiento por el presidente Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo. No me siento alejado de Alberto», sostuvo Rossi en declaraciones radiales. De todos modos, remarcó: «No comparto que Alberto Fernández apoye la otra lista en Santa Fe. Cuando haya que defender a Cristina yo voy a estar, Perotti no».

Y recalcó: «Tengo lejanía con Perotti. Siento que está buscando asemejarse más a la conducción de Schiaretti en Córdoba. Perotti intentaba imponer a su dirigente de más confianza que no era la persona más adecuada».

Asimismo, indicó que no le consta que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya participado del acuerdo para respaldar la lista de Perotti.

«Nadie me pidió que retire mi candidatura. El presidente me pidió que haga todos los esfuerzos para lograr una lista de unidad, y así lo hice. Le ofrecí al gobernador no ser candidato a senador, ser primero o segundo en la lista de diputados», expresó. «A todas las propuestas Perotti me dijo que no, claramente no quería que nos presentemos», explicó.

Asimismo, sostuvo: «Voy a tener absoluta libertad para dar el debate político que necesita Santa Fe». E insistió en que Perotti «debe pedir licencia» en la gobernación, ya que es candidato a senador suplente en la lista que encabeza Marcelo Lewandowski.

Rossi dejará la cartera de Defensa luego del pedido del presidente Alberto Fernández, quien desde Perú dijo que los funcionarios del Gobierno que se presentarán como precandidatos deberán «dejar sus cargos» para afrontar la campaña, una postura a la que defendió como «regla ética». Por su parte, Rossi dijo que si Perotti no pide licencia «sería una estafa a los santafesinos».

Además, el ministro de Defensa reveló que el Presidente le había pedido «que hiciera todo para conseguir una lista única, y lo hice con Alejandra Rodenas», pero contó que, cuando habló con Perotti, le dijo que «no quería que yo estuviera en la lista, y que Rodenas tampoco, por lo que me di cuenta de que no querían una lista de unidad».

«Así que yo hice lo que el Presidente me pidió, hice tres alternativas de unidad, se las comuniqué al Presidente y él que me dijo que estaba muy bien», añadió.

Rossi dijo además que desbarató «un plan; el plan del gobernador Perotti era convertir al peronismo en Santa Fe en un símil del peronismo cordobés».

Sin reemplazante definido En tanto, el Gobierno aún no definió el reemplazo de Agustín Rossi en Defensa. La Casa Rosada se está tomando con calma la designación del sucesor del ex diputado santafesino: «No hay apuro», respondieron fuentes de Balcarce 50, al ser consultadas sobre el tema.

Entre los candidatos a ocupar la cartera militar que comenzaron a circular en las últimas horas, figuran el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en lo que significaría una eventual fusión de los dos Ministerios. Sin embargo, en Casa Rosada señalaron que «los nombres que hay son especulaciones».

Rossi pretendía quedarse en el cargo hasta las elecciones, pero los dichos de Fernández lo llevaron a tener a poner su renuncia a disposición del jefe de Estado.

«Me parece una decisión que nuestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente», dijo sobre su inminente salida del Gabinete.

En el caso del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también dejará en poco tiempo su cargo para dedicarse a la campaña en la provincia de Buenos Aires y su reemplazante ya está definido: el intedente de Hurlingham, Juan Zabaleta.