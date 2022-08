Por Gabriel Rodríguez

El titular de la AFI, Agustín Rossi, opinó hoy acerca de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio al señalar que quienes integran ese espacio juegan «a ver quién es más duro, más anti kirchnerista» y desestimó los alegatos del fiscal Diego Luciani en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Creo que hay un escenario de desconcierto y no saben cómo reaccionar a lo que está viviendo la oposición en estos días. Hace una semana atrás, creyeron que el alegato de Luciani era un golpe de gracia para Cristina y que ella iba a quedar sola, que la militancia iba a estar desahuciada y sucedió todo lo contrario», señaló en referencia al accionar de Juntos por el Cambio.

En diálogo con el periodista Antonio Llorente para La990, agregó: «La dirigencia política del Frente de Todos se abroqueló para apoyarla y la militancia salió a las plazas para defender a Cristina en una condena injustificada. Eso desconcierta y, en medio de eso, generan acciones que imaginan que frenará este estado de movilización permanente y lo que hacen es acrecentarlo.

Lo de las vallas hizo que una mayor cantidad de gente se movilizara el sábado por la tarde».

Para el titular de la AFI, Juntos por el Cambio atraviesa una interna que lleva a sus principales dirigentes políticos a competir por «ver quién es el más duro, el más anti kirchnerista, el más antiperonista o el más violento».

En la misma línea, indicó que la principal coalición opositora apostaba a que los alegatos en la causa por la Obra Pública terminasen con la carrera política de la ex mandataria y cercenen su posibilidad de cara a 2023.

«El efecto que han generado es contrario al que querían. El escenario era distinto al de esta última semana porque creían que el alegato terminaba con Cristina Kirchner y con todas las posibilidades electorales en 2023. Esta semana encuentra al Frente de Todos unido, con una dirigencia sin fisuras y una militancia movilizada», afirmó.

Asimismo, opinó sobre la causa que lleva adelante el Tribunal Oral N°2 y desestimó los alegatos del fiscal Luciani.

«Todos sabemos que esta institución de la asociación ilícita se genera porque sino no hay forma de vincular a Cristina. No hay un chat, ni una resolución, ni un decreto… no hay nada que pueda implicar a Cristina en lo que se le imputa. La figura de la asociación ilícita tienen que aplicarse con sentido quirúrgico y en la Argentina se aplican con un tramontina. Se introdujeron pruebas por la ventana y cuando se utilizan pruebas de otro juicio no se es objetivo al momento de recolectarlas. Así quedó demostrada la relación entre José López y Nicky Caputo», explicó el ex ministro de Defensa.

Por último, Rossi dio su parecer acerca de la defensa pública esgrimida por la vicepresidenta y sostuvo: «Lo que demostró Cristina es que la relación que López mantenía con Caputo era mucho más estrecha que con (Lázaro) Báez. ¿El lazo con Báez sirve para inculpar a Cristina pero el lazo con Caputo no sirve para inculpar a Macri? Atención con esto».

«A medida que pasen los días van a empezar las críticas sobre el fiscal. Su alegato en plan arenga política me parece que ayudó desde lo reactivo, para que esta reacción de la sociedad se produzca», culminó.