Ronaldinho lanzó su primer álbum musical junto a estrellas globales

Ronaldinho debutó oficialmente en la música con “Camisa 10”, un álbum internacional que reúne artistas de 18 países. Pitbull, Sean Paul, L-Gante y Ke Personajes forman parte del proyecto impulsado por el exfutbolista brasileño.

Ronaldinho dio un nuevo paso en su carrera fuera del fútbol y debutó oficialmente en la música con el lanzamiento de “Camisa 10”, un ambicioso álbum internacional que reúne a decenas de artistas de distintos países y géneros musicales.

El proyecto, presentado este martes en plataformas digitales, marca además el estreno de “Tu Música”, el sello discográfico impulsado por el exfutbolista brasileño junto a su hermano y representante Roberto de Assis y los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó Ronaldinho durante la presentación oficial del disco.

“Camisa 10” incluye colaboraciones con artistas como Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, L-Gante, Ke Personajes, Bhavi, Q’ Lokura, El Negro Tecla, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Dalex, entre muchos otros.

Según la información difundida por medios especializados y la producción del proyecto, el álbum reúne entre 44 y 60 canciones interpretadas por músicos de 18 países, con una propuesta que mezcla reggaetón, trap, dancehall, pop urbano, cuarteto, afrobeats y ritmos latinos.

Ronaldinho también participa como cantante en tres temas del disco: “Perfil”, junto al mexicano Luis R. Conriquez; “Vamos a Celebrar”, con Pitbull; y “La Verde”, en colaboración con Tony Aguirre.

Uno de los lanzamientos principales del álbum es “Lead”, canción interpretada por Sean Paul junto al dúo canadiense Banx & Ranx. El artista jamaiquino destacó la convocatoria del brasileño y celebró el vínculo entre fútbol y música en el marco del Mundial 2026.

El proyecto fue lanzado apenas días antes del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, una coincidencia que varios medios internacionales interpretaron como parte de la estrategia para posicionar el álbum como una banda sonora vinculada al clima mundialista.

La producción también cuenta con representantes de Corea del Sur, Nigeria, Francia, Turquía, Cuba y Venezuela, consolidando una apuesta multicultural y orientada al mercado global.

En España, la participación está encabezada por Juan Magán y el DJ Kiko Rivera, mientras que la presencia argentina sobresale con figuras de la cumbia, el RKT y el cuarteto como L-Gante, Ke Personajes y Q’ Lokura.

Después de una carrera legendaria en clubes como Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain, Ronaldinho vuelve a ocupar el centro de la escena, esta vez lejos de las canchas y con la música como nueva apuesta profesional.