La economía sintió otro golpe con caídas en sectores clave

La construcción y la industria manufacturera registraron una caída interanual de 2,8% en abril, según informó el INDEC. El deterioro también se reflejó en la comparación mensual y golpeó especialmente a la maquinaria, el sector textil y la construcción.

La construcción y la industria manufacturera registraron una nueva caída durante abril, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ambos sectores retrocedieron 2,8% en comparación con el mismo mes de 2025, en un escenario marcado por la desaceleración económica y el freno de la actividad productiva.

Los datos oficiales también reflejaron un deterioro en la medición mensual desestacionalizada. La construcción cayó 4% respecto de marzo, mientras que la industria manufacturera retrocedió 2,1%.

En el caso industrial, 12 de las 16 divisiones relevadas por el INDEC mostraron bajas interanuales, con fuertes caídas en maquinaria y equipo, productos textiles y el sector automotor.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró así una baja interanual de 2,8%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una merma de igual magnitud frente a abril del año pasado.

Pese a los resultados negativos del mes, el acumulado del primer cuatrimestre mostró desempeños dispares. La construcción mantuvo una leve suba de 2,1% respecto del mismo período de 2025, mientras que la industria acumuló una caída de 2,4%.

Dentro del sector constructor, algunos insumos lograron incrementos interanuales. La categoría “Otros”, que incluye productos como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, avanzó 16,1%. También crecieron los despachos de hierro redondo y aceros, con un alza de 15,7%, y las pinturas para construcción, que subieron 10%.

Sin embargo, la mayoría de los materiales vinculados a la obra privada y pública registraron retrocesos significativos. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 18,9%; el yeso, 17,5%; las cales, 16,4%; y el asfalto, 15,5%.

Además, el cemento portland retrocedió 12,7%, el hormigón elaborado cayó 10,2% y los ladrillos huecos disminuyeron 6,3%.

En la industria manufacturera, la división más golpeada fue maquinaria y equipo, con una baja interanual de 20,2%. Dentro de ese rubro, la fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó 29,7%, convirtiéndose en una de las actividades de peor desempeño del mes.

Otro de los sectores más afectados fue el textil, que registró una caída de 22,2%. Según el INDEC, la fabricación de tejidos y el acabado de productos textiles retrocedieron 35,4% frente al mismo mes del año pasado.

Las bajas también alcanzaron a prendas de vestir, cuero y calzado, que disminuyeron 15,9%; industrias metálicas básicas, con una merma de 11,2%; vehículos automotores y autopartes, con una caída de 10,7%; y equipos, aparatos e instrumentos, que retrocedieron 11,4%.

Los datos publicados por el INDEC reflejan la persistencia de dificultades en sectores sensibles de la economía real, especialmente aquellos vinculados al consumo, la inversión y la actividad industrial.