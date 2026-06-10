Caputo cargó contra una posible candidatura presidencial de Kicillof

Luis Caputo cuestionó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y defendió el rumbo económico del Gobierno durante el IAE Summit 2026. El ministro aseguró que la inflación seguirá bajando y celebró la acumulación de reservas del Banco Central.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender este martes el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y lanzó duras críticas contra quienes impulsan una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027.

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el funcionario cuestionó la posibilidad de que el actual gobernador bonaerense compita por la Presidencia y aseguró que existe una fuerte desconexión entre ciertos sectores políticos y la sociedad.

“¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente por boluda. Realmente no se puede creer”, afirmó Caputo ante empresarios y ejecutivos presentes en el encuentro.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo además que el Gobierno mantiene una visión optimista sobre la evolución económica y aseguró que la Argentina atraviesa un proceso sostenido de desinflación y recuperación de la actividad.

“Hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos”, planteó, al tiempo que criticó a consultores y economistas que cuestionan el plan económico oficial.

En ese sentido, aseguró que la sociedad no querrá volver a indicadores similares a los de 2023 y defendió las medidas implementadas desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

“Este es un Gobierno y un presidente que decidió ir hacia el orden fiscal no después de una crisis, sino evitando una crisis, respetando los contratos y la propiedad privada”, sostuvo.

Caputo también destacó el desempeño reciente del Banco Central y celebró que la entidad alcanzara la meta de acumulación de reservas por USD 10.000 millones establecida por el Gobierno.

“Hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos”, afirmó.

Según explicó, el Banco Central viene comprando cerca de USD 100 millones diarios y aseguró que la meta de reservas se alcanzó “siete meses antes” de lo previsto.

“Es la primera vez que Argentina cumple con esta meta y ni hablar con esta anticipación”, remarcó.

El ministro insistió además en que el Ejecutivo espera una consolidación del crecimiento económico durante los próximos meses, pese a la volatilidad registrada en algunos indicadores recientes.

“No voy a usar la frase de que la economía se va a llevar puesta a la política porque se enojan”, ironizó entre risas durante el cierre de su intervención.

Las declaraciones de Caputo se producen en medio de un escenario político atravesado por las primeras especulaciones sobre el armado electoral rumbo a 2027 y por el debate sobre el futuro liderazgo de la oposición peronista.