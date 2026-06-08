Roland Garros: Zverev venció a Cobolli en una final épica a cinco sets

Alexander Zverev ganó Roland Garros y consiguió el primer Grand Slam de su carrera tras vencer al italiano Flavio Cobolli en una final de cinco sets. El alemán cortó una larga racha de frustraciones y alcanzó el título más importante de su trayectoria.

Alexander Zverev conquistó este domingo el título de Roland Garros y obtuvo el primer Grand Slam de su carrera tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en una intensa final disputada en París. El alemán se impuso en cinco sets y puso fin a una larga serie de frustraciones en los torneos más importantes del circuito.

El número tres del ranking mundial dominó el inicio del partido con autoridad. En apenas unos minutos quebró tres veces el servicio de Cobolli y se quedó con el primer parcial por un contundente 6-1, mostrando una clara superioridad desde el fondo de la cancha.

El italiano reaccionó en el segundo set y logró equilibrar el encuentro gracias a un quiebre decisivo en el séptimo game. Con mayor agresividad y precisión, Cobolli aprovechó algunos errores del alemán y consiguió igualar el marcador.

Sin embargo, Zverev recuperó rápidamente el control de la final. En el tercer parcial volvió a imponer su potencia y rompió el saque de su rival en el décimo juego para adelantarse nuevamente en el partido.

El cuarto set fue el más parejo y emotivo de la definición. Ambos jugadores intercambiaron quiebres y sostuvieron la tensión hasta el tie-break, donde el italiano mostró mayor firmeza para quedarse con el desempate y llevar la final a un quinto set decisivo.

En el tramo final apareció la mejor versión del alemán. Zverev consiguió una rápida ventaja de 4-0, neutralizó cualquier intento de recuperación de Cobolli y cerró el partido con autoridad para levantar por primera vez el trofeo de Roland Garros.

La consagración tuvo además un valor simbólico especial para el tenista de Hamburgo. Un año atrás había perdido la final del torneo ante el español Carlos Alcaraz, en una derrota que significó uno de los golpes más duros de su carrera.

Con este triunfo, Zverev alcanzó el título número 25 de su trayectoria profesional y logró finalmente ingresar al grupo de campeones de Grand Slam, una meta que perseguía desde hacía varias temporadas.

El alemán, que desde hace años integra la élite del tenis mundial, había disputado previamente otras finales importantes sin poder coronarse. La victoria en París representa así el mayor logro de su carrera y una confirmación definitiva de su lugar entre los grandes nombres del circuito actual.