Los usados no repuntan: bajaron casi 7% en mayo

La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y acumula una baja superior al 5% en lo que va del año. El Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de los modelos más vendidos, en un mercado afectado por la competencia de los 0km y el alto costo del financiamiento.

La venta de autos usados volvió a mostrar señales de retroceso en mayo. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el último mes se comercializaron 144.050 vehículos usados en todo el país, lo que representó una caída interanual del 6,96% respecto de mayo de 2025.

El descenso también se reflejó en la comparación mensual. Frente a abril, cuando se habían registrado 154.792 transferencias, el mercado evidenció una baja del 6,94%, consolidando un escenario de inestabilidad que se mantiene desde comienzos de año.

En el acumulado entre enero y mayo, las operaciones alcanzaron las 736.136 unidades, un 5,04% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se habían concretado 775.213 ventas.

Desde la CCA señalaron que el segmento continúa condicionado por distintos factores económicos. Alejandro Lamas, secretario de la entidad, explicó que la amplia oferta de vehículos 0 kilómetro genera una fuerte competencia sobre el mercado de usados y obliga a muchos vendedores a reducir precios para cerrar operaciones.

Además, remarcó que las tasas de financiamiento siguen siendo elevadas para buena parte de los compradores, lo que limita el acceso al crédito y retrasa decisiones de compra. Aun así, consideró que el actual contexto puede representar oportunidades para quienes cuentan con liquidez y buscan adquirir un vehículo usado a valores más competitivos.

El ranking de los modelos usados más vendidos volvió a estar liderado por el Volkswagen Gol y Trend, que registró 7.655 unidades transferidas durante mayo. La Toyota Hilux quedó en el segundo lugar con 5.674 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa y Classic con 3.954.

El listado continuó con la Ford Ranger (3.791), Volkswagen Amarok (3.529), Peugeot 208 (3.201), Ford EcoSport (2.796), Toyota Corolla (2.731), Ford Ka (2.593) y Fiat Palio (2.568).

En paralelo, el mercado automotor argentino atraviesa un escenario de mayor competencia entre usados y 0km debido a las promociones lanzadas por terminales y concesionarias, que buscan sostener el nivel de patentamientos mediante bonificaciones y planes de financiación especiales.

Por provincias, Santiago del Estero fue la jurisdicción con mejor desempeño en el acumulado anual, con un crecimiento del 4,10%. En contrapartida, Santa Cruz registró la mayor caída del país, con una baja del 18,02% en las transferencias de vehículos usados.