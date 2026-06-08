El duro descargo de Colapinto tras un GP para el olvido

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Mónaco y describió la carrera como “muy frustrante”. El piloto argentino cuestionó la estrategia de Alpine, calificó al auto como “inmanejable” y pidió disculpas a Carlos Sainz tras un contacto en las vueltas finales.

Franco Colapinto expresó toda su frustración tras finalizar 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y aseguró que vivió una carrera en la que “no salió nada” debido a que el auto se volvió “inmanejable” en distintos momentos de la competencia. El piloto argentino tuvo una jornada complicada en el tradicional circuito callejero y quedó lejos de la pelea por los puntos.

“Fue una carrera muy larga, muy frustrante”, resumió el corredor de Alpine luego de una prueba marcada por incidentes, contactos y una bandera roja que alteró el desarrollo del GP disputado en el Principado.

Colapinto llegaba a Mónaco después de haber sumado puntos en las dos fechas anteriores, pero nunca logró encontrar regularidad durante el fin de semana. Aunque tuvo una buena largada inicial y mostró ritmo competitivo en algunos pasajes, volvió a encontrarse con una de las mayores dificultades del circuito: la imposibilidad de adelantar.

El argentino también cuestionó la estrategia de su equipo, que perdió efectividad tras una detención temprana en boxes y una posterior bandera roja que terminó favoreciendo a varios rivales directos. Según explicó, ese escenario condicionó completamente la carrera.

“Tuve algún que otro casi sobrepaso, pero es imposible adelantar”, señaló el piloto nacido en Pilar al analizar la competencia, que además tuvo una nueva largada a diez vueltas del final tras la interrupción provocada por accidentes en pista.

En ese tramo final, Colapinto protagonizó varios incidentes. Primero recibió un toque de Fernando Alonso, luego tuvo contacto con Nico Hülkenberg y finalmente impactó contra Carlos Sainz, quien circulaba a baja velocidad.

“Un desastre”, definió el argentino sobre la secuencia de los últimos giros. Después de la carrera, además, reveló que se acercó personalmente a pedirle disculpas al piloto español de Ferrari por el choque.

El corredor de Alpine también se refirió al comportamiento de su monoplaza, que describió como muy difícil de controlar. “Veníamos al límite, pero no sé… hay muchos pozos en la calle de boxes, capaz fue por eso”, comentó al explicar la sanción de cinco segundos que recibió por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

La penalización terminó agravando un resultado que ya era complejo para el argentino, que cerró el GP fuera de los puestos de puntuación en una carrera marcada por siete abandonos y múltiples sanciones.

Pese a la decepción, Colapinto ya puso el foco en la próxima fecha del campeonato. “Hay que rever cosas, entender el porqué de algunas situaciones y tratar de volver mejor”, afirmó pensando en el Gran Premio de España, que se disputará el próximo domingo 14 de junio en el circuito de Barcelona-Cataluña.