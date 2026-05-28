Rescataron a una joven herida durante el descenso del Cerro de la Cruz

Una joven de 26 años fue rescatada en el Cerro de la Cruz, en Juana Koslay, tras sufrir una lesión en una rodilla que le impidió continuar el descenso. Bomberos especializados y personal médico participaron del operativo de emergencia.

Una joven de 26 años fue rescatada este miércoles por la noche en el Cerro de la Cruz, en la ciudad de Juana Koslay, luego de sufrir una lesión en una rodilla mientras realizaba una actividad recreativa junto a otras dos personas.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes y de Montaña de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes acudieron al lugar tras recibir el alerta sobre una persona con dificultades para descender.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba acompañada por un hombre de 31 años y otra mujer de 34 cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en una de sus rodillas, lo que le impidió continuar el trayecto por sus propios medios.

Los rescatistas ascendieron hasta el sector donde se encontraba la joven, ubicado a unos 150 metros de la cima del cerro. Allí realizaron tareas de evaluación e inmovilización para garantizar un descenso seguro.

Posteriormente, la mujer fue trasladada mediante una tabla rígida hasta la base del cerro, donde fue asistida por personal del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (Sempro).

Tras recibir las primeras atenciones, fue derivada en ambulancia al Hospital Central “Ramón Carrillo” para realizar estudios complementarios y evaluar la gravedad de la lesión.

Del procedimiento también participó personal de la Comisaría Seccional 5°, que colaboró en las tareas de asistencia y coordinación del operativo.

El rescate concluyó con éxito y la joven pudo ser trasladada sin complicaciones adicionales para recibir atención médica especializada.