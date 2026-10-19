River goleó 3-0 a Belgrano y se metió en zona de playoffs

River derrotó 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Clausura. Tomás Galván abrió el marcador en un cierre polémico del primer tiempo y Ángel Correa y Thiago Almada sellaron la victoria en el complemento. El Millonario llegó a los 20 puntos y quedó quinto en la Zona B.

River Plate venció por 3-0 a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. Tomás Galván abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Ángel Correa y Thiago Almada ampliaron la diferencia en el complemento para sellar una victoria que dejó al equipo de Leonardo Ponzio en el quinto puesto de la Zona B, con 20 puntos.

El Millonario fue superior durante buena parte del encuentro, generó numerosas situaciones de peligro y encontró la contundencia que le había faltado en la primera mitad. Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, no logró sostener el ritmo del visitante y quedó tercero en el grupo, con 22 unidades.

Galván abrió el marcador en un cierre polémico

River tuvo las primeras aproximaciones con remates de Tomás Galván y Ángel Correa, mientras que Lucas Beltrán y Thiago Almada también estuvieron cerca de convertir. Del otro lado, Belgrano respondió con llegadas de Lucas Zelarayán, Lucas Passerini y Ramiro Hernandes, pero se encontró con intervenciones oportunas del arquero Santiago Beltrán.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Galván recibió cerca de la medialuna y sacó un remate bajo, junto al poste izquierdo de Thiago Cardozo, para establecer el 1-0 en tiempo de descuento.

La jugada generó controversia por una posición adelantada de Gonzalo Montiel durante el desarrollo de la acción. Sin embargo, el árbitro Pablo Dóvalo consideró que un contacto previo de Adrián Sánchez había sido deliberado, por lo que la posición del lateral de River no se sancionó como fuera de juego.

Correa y Almada sentenciaron el partido

River amplió la ventaja apenas comenzado el segundo tiempo. A los tres minutos, Lucas Beltrán recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Ángel Correa, que quedó mano a mano con Cardozo y definió para el 2-0.

Belgrano intentó reaccionar y tuvo una oportunidad con un cabezazo de Lisandro López, pero Santiago Beltrán respondió con una buena intervención para mantener el arco en cero.

A los 26 minutos, Thiago Almada recibió por la izquierda, aceleró hacia el área y sacó un remate preciso al segundo palo que se convirtió en el 3-0 definitivo. Con la diferencia ampliada, River administró el resultado y aseguró tres puntos importantes en la pelea por avanzar a los playoffs.

Cómo sigue la fecha para River y Belgrano

Con el triunfo, River llegó a los 20 puntos y se ubicó quinto en la Zona B del Clausura. Belgrano, en tanto, permaneció con 22 unidades y no pudo acercarse a los primeros puestos.

En la próxima jornada, el Millonario recibirá a Racing el domingo 25 de octubre desde las 19:15. Belgrano, por su parte, visitará a Aldosivi ese mismo día, a partir de las 14:45.