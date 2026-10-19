Milei viaja a España con una agenda política y académica

Javier Milei viajará este lunes a España para cumplir una agenda de actividades económicas, académicas y políticas en Madrid. Se reunirá con Jesús Huerta de Soto e Isabel Díaz Ayuso, y regresará al país el jueves. Mientras tanto, el Gabinete tendrá reuniones, actividades parlamentarias y anuncios vinculados con seguridad, energía y cultura.

El presidente Javier Milei partirá este lunes 19 de octubre a las 23 rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El mandatario llegará a Madrid el martes y concentrará sus principales actividades el miércoles, con una agenda que incluye un foro económico, encuentros académicos y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La primera actividad será su participación en el Nueva Economía Fórum, prevista para las 5.15 del miércoles, en el Real Casino Gran Círculo. Luego, a las 8, se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también participará de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

A las 10, el Presidente tendrá un encuentro en la Fundación Disenso. Dos horas después, se reunirá con Díaz Ayuso. Más tarde, a las 14, concederá una entrevista al periodista Fernando González, de El Observador, en el hotel Hyatt Hesperia.

El vuelo presidencial de regreso a la Argentina está previsto para las 16 del miércoles. La comitiva arribará a Buenos Aires el jueves 22 a las 8, mientras que Milei retomará su agenda pública el viernes, con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

La agenda del Gobierno durante la semana

Mientras Milei esté en el exterior, los principales funcionarios del Gabinete mantendrán distintas actividades en el país.

Este lunes, a las 10, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ofrecerán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto. El objetivo será informar sobre la primera etapa del traslado de internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

También participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez. Por la tarde, a las 15, Ravier brindará su habitual conferencia de prensa.

Antes de partir hacia España, Milei tiene previsto participar a las 17 de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM de Neuquén, junto a su hermana Karina.

El martes 20, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno. A las 15, Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

Sesión en Diputados y anuncios culturales

El miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados debatirá una serie de proyectos relacionados con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

La agenda oficial también contempla actividades culturales para el cierre de la semana. El viernes a las 12, Karina Milei y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar la creación de un centro destinado a integrar tareas de conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, el Palais de Glace y otras instituciones nacionales.

Las actividades de Monteoliva, Sturzenegger y Quirno

Monteoliva participará este lunes de la recepción de bienvenida de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El martes estará en la apertura del encuentro, prevista para las 10 en el Palacio Libertad, con el objetivo de promover la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad.

El miércoles a las 18 asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla, de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero. Al día siguiente participará de manera virtual de la cuarta Jornada de Seguridad en Procesos en la Industria de Oil & Gas, en Neuquén.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal del encuentro “Sociedades IA”, en el marco de SAIACONF 2026, en el Centro Costa Salguero. El viernes viajará a Medellín, Colombia, para participar del Congreso RELIAL 2026, invitado por la Fundación Naumann, donde expondrá sobre las reformas implementadas en la Argentina y posibles propuestas para Colombia.

En tanto, Quirno mantendrá el jueves a las 14 un encuentro en el Palacio San Martín con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.